Prinzessin Charlotte weint wegen Prinz Williams neuem Bart

Prinzessin Charlotte (9), Tochter von Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42), sorgte kürzlich mit einer emotionalen Reaktion für Schlagzeilen. William, der sonst stets glattrasiert zu sehen war, hatte sich dazu entschlossen, einen Dreitagebart stehenzulassen. Diese Veränderung kam jedoch bei seiner Tochter nicht gut an. Der künftige König erzählte gegenüber People, dass Charlotte beim Anblick seines neuen Looks in Tränen ausbrach.

"Charlotte hat es beim ersten Mal nicht gefallen", gestand er am Rande der Verleihung des von ihm gestifteten Earthshot-Preises in Südafrika und fügte hinzu: "Es gab Tränen in Strömen." Um seine Tochter zu beruhigen, rasierte er den Bart zunächst wieder ab. Doch der Prinz gab nicht auf: "Dann habe ich es wieder wachsen lassen und sie überzeugt, dass alles gut werden würde." Mit Erfolg – inzwischen habe Charlotte sich an den neuen Look gewöhnt.

Das vergangene Jahr war für William alles andere als entspannt, auch wenn ihm der Bart ein gelassenes Erscheinungsbild verleiht. Hinter dieser Fassade stecken Herausforderungen wie die Krebserkrankungen seiner Frau Kate und seines Vaters König Charles (75), die ihn stark beansprucht haben. Persönliche Momente, wie die mit seiner Tochter Charlotte, bringen trotz der schweren Zeiten Leichtigkeit in sein Leben.

Getty Images Prinzessin Charlotte beim Tropping the Colour 2024

https://www.instagram.com/p/Ctn8MqkNqRV/?hl=en&img_index=2 Prinz William mit seinen drei Kindern, Vatertag 2023.

