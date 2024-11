Madonna und ihr Partner Akeem (28) haben sich wohl getrennt

Madonna (66) hat sich Berichten zufolge still und heimlich von ihrem Partner Akeem Morris getrennt. Die Pop-Ikone und der 28-jährige Sportler sollen seit einigen Monaten eine leidenschaftliche Romanze miteinander gehabt haben. Doch damit ist nun wohl Schluss: Wie eine Quelle gegenüber Daily Mail ausplaudert, gehen die Sängerin und ihr Liebster seit Oktober getrennte Wege. "Madonna hatte mit diesem Jungen das gleiche Problem wie mit allen anderen Männern, die sie in letzter Zeit hatte", behauptete der Informant und ergänzte: "Der Altersunterschied wurde zu einem Problem."

Demnach habe Madonna das Gefühl gehabt, dass Akeem sich trotz ihrer Beziehung nach anderen Frauen umgesehen habe: "Sie kommen aus unterschiedlichen Zeitabschnitten. Madonna hatte das Gefühl, dass Akeem seine Blicke hat schweifen lassen." Als die Turteltauben aufhörten, gemeinsam um die Welt zu reisen, habe das ihr Schicksal besiegelt: "Als das Reisen aufhörte, hörte auch die Aufregung auf." Dennoch habe es kein böses Blut zwischen ihnen gegeben. "Letztendlich ist alles vorbei und es gibt keine schlechten Gefühle oder Dramen", betont der Informant weiter und fügt hinzu: "Es war einfach an der Zeit für sie, getrennte Wege zu gehen."

Madonna und Akeem trafen sich erstmals 2022 bei einem Fotoshooting, doch erst in diesem Jahr funkte es zwischen der Sängerin und dem Sportler. Zuvor war Madonna mit dem Boxer Josh Popper (31) zusammen, deren Beziehung im Mai endete. Ein Freund meinte dazu gegenüber The Sun: "Madonna hat Josh monatelang kaum gesehen, weil ihr Terminkalender so hektisch war. Die Dinge sind einfach im Sande verlaufen."

Instagram / madonna Akeem Morris und Madonna im August 2024

Instagram / _joshpopper Madonna und Josh Popper im August 2023

