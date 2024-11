Netz lacht: "Wicked"-Puppen verweisen auf eine Pornoseite

Da ist wohl ein böser Fehler unterlaufen. Eigentlich waren die "Wicked"-Hauptdarstellerinnen Ariana Grande (31) und Cynthia Erivo (37) mächtig stolz auf ihre Barbie-Puppen. Doch bei dieser Nachricht werden wohl auch sie mit den Köpfen schütteln. Wie unter anderem New York Post berichtet, steht durch einen Druckfehler auf den Kartons der Figuren nämlich ein Verweis auf eine Website für Erwachsenenfilme. Der Link sollte eigentlich auf die Website zum Film führen, leitet die Fans aber stattdessen auf eine gleichnamige Pornoseite. Hersteller Mattel entschuldigte sich in einem Statement gegenüber People bereits für den Fehler: "Wir bedauern diesen unglücklichen Fehler und ergreifen umgehend Maßnahmen, um ihn zu beheben."

Während Mattel der Druckfehler durchaus unangenehm zu sein scheint, lacht das Netz herzlich. "Ich lache mich tot. Universal Pictures hat die falsche Website für 'Wicked' auf die Rückseite ihrer Puppen für Kinder geklebt. Sie führt zu einer Pornoseite", lacht ein User bei X. Ein anderer meint: "Ich wurde eben darüber informiert, dass auf meinen offiziellen Mattel-'Wicked'-Puppen eine Pornoseite aufgedruckt ist... Es ist wahr! Was zur Hölle?" Ariana oder Cynthia reagierten bisher nicht auf den Vorfall. In ihre eigenen Puppen waren die beiden bei deren Veröffentlichung aber eigentlich ganz verliebt. "Ich glaube, ich sterbe. Die sind perfekt und so wunderschön", freute Ariana sich bei Instagram.

Der kleine Zwischenfall mit den Barbies wird dem Erfolg von "Wicked" aber sicher keinen Abbruch tun. Das Fantasy-Musical ist in diesem Jahr einer der am heißesten erwarteten Filme. Die Premiere fand erst vor wenigen Tagen statt. Für den Cast und die Crew sicher ein ganz besonderer Moment. Im "Sentimental Men"-Podcast erzählte Ariana nur ein paar Tage vor der Premiere, wie viel ihr das Projekt und die gemeinsame Zeit am Set bedeutete. "Ich und alle anderen, wir haben jeden Tag geweint. [...] Es war wunderschön", erinnerte sich die 31-Jährige.

Getty Images Ariana Grande im November 2024

Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande

