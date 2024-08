"Wunderschön": Diese "Wicked"-Stars gibt es bald als Barbies

In wenigen Monaten wird "Wicked" auf den großen Leinwänden Debüt feiern. In den Hauptrollen stehen sich Ariana Grande (31) als Glinda und Cynthia Erivo als Elphaba gegenüber. Um den Fans schon jetzt richtig einzuheizen, hat sich die Crew etwas ganz Besonderes ausgedacht: Die beiden führenden Damen gibt es bald als Puppen! In Zusammenarbeit mit Mattel wurden Glinda und Elphaba zu echten Barbies gemacht, samt filmgetreuen Miniaturkostümen. In einem Video, das Ariana und Cynthia auf ihren Instagram-Accounts teilen, sehen die beiden Schauspielerinnen ihre Mini-Versionen nun zum ersten Mal und können ihre Aufregung kaum im Zaum halten. "Ich glaube, ich sterbe. Die sind perfekt und so wunderschön", hört man die "Positions"-Sängerin staunen, bevor sie witzelt: "Sie hat sogar meine nervösen Augenbrauen!"

Cynthia schreibt zu dem Video: "Was für ein Traum, als Elphaba und Glinda in Form von süßen kleinen Puppen verwirklicht zu werden. Die kleine Cynthia und die kleine Ari freuen sich." Das Beste an den Puppen sind allerdings nicht die coolen Kostüme. Die Puppen singen auch noch die Hits "Popular" und "Defying Gravity" vom Soundtrack in den Stimmen der Darstellerinnen! Die Fans des Franchise können es kaum glauben. In den Kommentaren schreiben sie: "Ich bin eigentlich aus dem Alter raus, aber ich brauche diese Puppen!" und "Mein inneres Kind freut sich schon so! Wo kann man die kaufen?"

Das ist nicht der einzige Trick des Filmteams, um die Vorfreude auf den Film aufrechtzuerhalten. Seit vergangenem Jahr treten Ariana und Cynthia immer wieder gemeinsam auf – in Outfits, die die Farben ihrer Charaktere spiegeln. Während Cynthia immer wieder in elektrisch grünen Outfits strahlt, rockt Ariana eine Menge zartrosafarbener Looks. Auch bei der Eröffnung der Olympischen Spiele vor wenigen Tagen erschienen sie als Duo und stahlen in ihren schönen Kleidern allen die Show.

Getty Images Ariana Grande und Cynthia Erivo, Musical-Stars

Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande bei der Eröffnung der Olympischen Spiele 2024

