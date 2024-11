Sind diese Kandidaten die Gewinner vom Sommerhaus 2024?

Schon bald ist es so weit: Das große Finale von Das Sommerhaus der Stars steht an! Noch fünf Paare sind aktuell im Rennen um den Sieg: Lorik Bunjaku (28) und Denise Hersing (28), Alessia Herren (22) und Can, Sam Dylan (33) und Rafi Rachek (34), Theresia Fischer (32) und Stefan Kleiser sowie Umut Tekin (27) und Emma Fernlund (23). Bild will schon jetzt die Gewinner der diesjährigen Staffel erfahren haben: Laut der Zeitung sollen sich Sam und Rafi den Sieg und damit auch das Preisgeld von 50.000 Euro holen! Ob dies tatsächlich stimmt, bleibt abzuwarten – das Sommerhaus-Finale kann ab dem 12. November gestreamt werden.

Wie das Blatt berichtet, sollen kurz vor dem großen Finale zwei Promi-Paare ihre Koffer packen müssen. Umut und Emma fliegen angeblich vorher raus. Das sorgte angeblich für einen hitzigen Vorfall zwischen dem Ex-Bachelorette-Kandidaten und Rafi – Umut soll bei der Nominierung in der zehnten Folge auf ihn losgegangen sein und ihn am Hals gepackt haben. Ein RTL-Sprecher erklärte dazu gegenüber Bild: "Alles zum Zwischenfall im 'Sommerhaus der Stars' gibt es am Dienstag, 12. November, auf RTL+ zu sehen." Auch Theresia und ihr Freund Stefan mussten demnach ihre Hoffnung auf den Gewinn begraben und zogen kurz vor dem Finale aus.

Ob Sam und Rafi sich tatsächlich gegen ihre Kontrahenten durchsetzen konnten? Gewinn hin oder her – das Sommerhaus war für die beiden Realitystars trotz der Streitereien und des Dramas eine Bereicherung, so betonte Sam im Interview mit Promiflash. "Das Sommerhaus hat uns gestärkt, weil wir jetzt noch mehr wissen, was wir an dem anderen haben", erklärte er und fügte hinzu: "Wenn man genau hinschaut, merkt man, dass wir keine richtigen Streitereien haben. Wir necken uns, das machen wir aber auch in unserem Alltag, das macht uns irgendwie Spaß, aber unsere Beziehung ist wahrscheinlich eine der stärksten im Sommerhaus."

RTL/ Stefan Gregorowius Sam Dylan und Rafi Rachek, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2024

RTL Emma Fernlund und Umut Tekin im "Sommerhaus der Stars", 2024

