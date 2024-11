Streit mit Bruder: Mariah Carey soll vor Gericht aussagen

Mariah Carey (55) und ihr Bruder Morgan sind offenbar so sehr zerstritten, dass die ganze Angelegenheit vor Gericht ausgetragen werden muss. Die Sängerin wurde 2021 von ihrem Bruder wegen Verleumdung verklagt. Er warf ihr damals vor, in ihren Memoiren Unwahrheiten über ihn verbreitet zu haben. Diesbezüglich soll Mariah nun bald unter Eid aussagen, wie unter anderem The Sun berichtet. Sie soll in New York City vor Gericht befragt werden. Wann genau der Termin ist, ist – Stand jetzt – noch nicht bekannt.

Doch welche Unwahrheiten soll Mariah über ihren Bruder verbreitet haben? In ihren Memoiren "The Meaning of Mariah Carey" schrieb die "All I Want For Christmas Is You"-Interpretin, dass Morgan sie angeblich als Kind missbraucht und außerdem mit Kokain gedealt habe. "Ich war ein kleines Mädchen mit sehr wenigen Erinnerungen an einen großen Bruder, der mich beschützte. Häufiger hatte ich das Gefühl, mich vor ihm schützen zu müssen, und manchmal musste ich auch meine Mutter vor ihm beschützen", erklärte sie in ihrem Buch unter anderem. Diese Äußerungen hätten Morgans Ruf erheblichen Schaden zugefügt, wie dieser Anfang Oktober über seine Anwälte verlauten ließ.

Mariah und Morgan sollen seit 1994 nicht mehr miteinander gesprochen haben. Doch auch mit dem Rest ihrer Verwandtschaft soll die heute 55-Jährige große Probleme gehabt haben. So warf sie ihrer Schwester Alison Carey ebenfalls vor, früher mit Drogen gedealt zu haben. Auch mit ihrer Mutter sei es stets schwierig gewesen. "Wie viele Aspekte meines Lebens war auch der Weg zu meiner Mutter voller Widersprüche und konkurrierender Realitäten. Es gab nie nur Schwarz und Weiß – es war ein ganzer Regenbogen von Emotionen", schrieb die Musikerin in ihrer Biografie zu ihrer Beziehung. Mariah vermisst die beiden sicherlich trotz aller Schwierigkeiten – sie verlor sowohl ihre Schwester als auch ihre Mutter Ende August am selben Tag.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mariah Carey bei einer Pressekonferenz 2017

Anzeige Anzeige

Instagram / mariahcarey Mariah Carey mit ihrer Tochter Monroe und ihrer Mutter Patricia

Anzeige Anzeige