Mehr Drama: Mariah Careys Bruder will sie vor Gericht ziehen

Mariah Carey (55) steht erneut vor einem familiären Rechtsstreit: Ihr Bruder Morgan hat angekündigt, sie wieder vor Gericht zu bringen. Nur wenige Wochen nach dem tragischen Verlust ihrer Mutter Patricia und ihrer älteren Schwester Alison, die beide im August am selben Tag verstarben, eskaliert der Geschwisterstreit. Ein Richter ordnete an, dass Mariah und Morgan bis zum 31. Januar 2025 für Aussagen im Verfahren bereitstehen müssen. Das geht aus Dokumenten hervor, die Fox News Digital vorliegen. Besonders bitter: Die Anordnung erging am 27. August, nur drei Tage nach dem Tod von Mariahs Mutter und Schwester.

Der Hintergrund des Konflikts liegt in Morgans Verleumdungsklage aus dem Jahr 2021. Darin wirft er Mariah vor, in ihrer 2020 veröffentlichten Autobiografie "Mariah – Ganz ich selbst: Die Geschichte meines Lebens" mehrere falsche und verleumderische Behauptungen über ihn aufgestellt zu haben. Diese hätten seinem Ruf sowie seinen persönlichen und geschäftlichen Angelegenheiten erheblichen Schaden zugefügt. Morgan strebt nicht nur Schadensersatz an, sondern fordert auch eine gerichtliche Feststellung, dass die strittigen Passagen unwahr sind. Er verweist dabei auf ein Interview mit Oprah Winfrey (70), in dem Mariah ihn als ihren "Ex-Bruder" bezeichnete und sagte, er habe "zuerst Blut vergossen".

Mariahs Verhältnis zu ihrer Familie war schon immer kompliziert. In ihrer Autobiografie erklärte sie, dass es für sie emotional und physisch sicherer sei, keinen Kontakt zu ihren Geschwistern zu haben. Dies bekräftigte auch David Baker, ein Freund von Alison. Er sagte gegenüber dem amerikanischen Magazin People, dass die Schwestern sich seit Jahren nicht mehr gesehen hätten. Alison hatte Mariah ebenfalls 2021 nach der Veröffentlichung der Autobiografie verklagt und behauptet, die Sängerin habe ihr "emotionalen Stress" zugefügt. In der Klage bezeichnete sie Mariah als "herzlos, bösartig [und] rachsüchtig".

Trotz dieser familiären Herausforderungen hat Mariah eine bemerkenswerte Karriere hingelegt. Geboren am 27. März 1969, wurde sie in den 1990er Jahren zum Superstar und ist heute mit über 200 Millionen verkauften Tonträgern eine der erfolgreichsten Künstlerinnen weltweit. Zu ihren Auszeichnungen zählen etwa fünf Grammy Awards und zehn American Music Awards, 19 World Music Awards und 20 Billboard Music Awards.

Anzeige Anzeige

Instagram / mariahcarey Mariah Carey mit ihrer Tochter Monroe und ihrer Mutter Patricia

Anzeige Anzeige

MEGA Alison Carey, Mariah Careys Schwester

Anzeige Anzeige

Getty Images Mariah Carey im Mai 2015