Kriselt es bei Jessica Simpson und ihrem Mann Eric Johnson?

Vor etwa zwei Wochen wurde Jessica Simpson (44) erneut ohne ihren Ehering am Finger gesehen. Das brachte die Gerüchteküche um die Sängerin und ihren Mann Eric Johnson (45) heftig zum Brodeln. Immerhin gelten die Liedermacherin und der NFL-Star seit Beginn ihrer Ehe im Jahr 2014 als Traumpaar in Hollywood. Lassen sich die beiden vielleicht bald scheiden? Ein Insider weiß dazu mehr und verrät gegenüber InTouch: "Es ist praktisch vorbei. Es wird nicht mehr lange dauern, bis sie die Scheidung einreicht." Was genau für die Trennung der Turteltauben gesorgt haben soll und wie lange es schon zwischen den beiden kriselt, verrät die Quelle allerdings nicht.

Jessica trägt ihren Ring schon sehr lange nicht mehr. Im Juni erschienen die Musikerin und ihr Mann zwar noch gemeinsam bei der Kindergartenfeier ihrer jüngsten Tochter Birdie – doch auch hier fehlte von dem Klunker am Ringfinger der Blondine jede Spur. Noch gravierender wird es, wenn man einen Blick auf die Instagram-Seite der "Irresistible"-Sängerin wagt. Das letzte Foto, auf dem sie den Fingerschmuck noch stolz präsentiert, wurde bereits im Januar dieses Jahres veröffentlicht. Der Ehering und die damit verbundenen Versprechen sollen für Jessica auch eine ernste Sache sein. Denn wie eine Quelle gegenüber Life & Style verrät: "Wenn Jessica und Eric sich streiten, wird der Ring abgenommen. Sie fühlt sich wie eine Betrügerin, wenn sie ihren Ring trägt und die beiden sich nicht verstehen."

Doch wie eine weitere Quelle gegenüber dem gleichen Magazin verrät, soll die Trennung nicht nur von der mehrfachen Mutter ausgehen. Auch Eric soll sich mit dem Ende der gemeinsamen Zeit abgefunden haben. "Eric zieht schon länger sein eigenes Ding durch, als irgendjemand zu wissen scheint", verriet der Informant. Angeblich sei er zudem supergenervt von Jessicas "verrückten Stimmungsschwankungen".

Getty Images Jessica Simpson, Sängerin

Getty Images Jessica Simpson, Schauspielerin

