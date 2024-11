"Atomic Kitten"-Star Kerry Katona bangt um ihre Mutter Sue

Kerry Katonas (44) Mutter Sue geht es weiterhin nicht gut. So teilte die ehemalige Sängerin von Atomic Kitten in ihrer Kolumne für New! mit, dass ihre Mama Sue Schwierigkeiten hat zu atmen, wenn ihr der Sauerstoff abgenommen wird. "Sie wurde von einer Privatkabine auf eine Station verlegt, was ein gutes Zeichen ist, aber ihr Körper kommt nicht damit zurecht, wenn man ihm den Sauerstoff entzieht. Wir müssen einfach einen Schritt nach dem anderen machen – aber es waren ein paar besonders schwierige Tage", gestand die Britin.

Um voll und ganz für ihre Mutter da sein zu können, sagte Kerry alle beruflichen Verpflichtungen ab. "Es war eine sehr emotionale Woche", beschrieb die 44-Jährige. Sie verbringe viel Zeit im Krankenhaus, kümmere sich um Sues Katze und versuche gleichzeitig, für ihre eigenen fünf Kinder da zu sein. "Schickt all eure Gebete zu uns", bat sie ihre Fans.

Vergangene Woche berichtete Kerry gegenüber OK! von dem erschreckenden Gesundheitszustand ihrer Mama: Bei Sue seien zwei Blutgerinnsel in der Lunge sowie Herzprobleme diagnostiziert worden. "Sie nimmt jetzt Blutverdünner, aber die Medikamente erhöhen das Risiko für einen Schlaganfall oder eine Hirnblutung", erklärte die "The Tide Is High"-Interpretin.

