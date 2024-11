Britneys Ex Sam Asghari erneut mit blonder Dame gesichtet

Sam Asghari (30), der Ex-Mann von Britney Spears (42), sorgt für Aufsehen mit seiner neuesten Begleiterin. Bei einem Einkaufsbummel in Los Angeles wurde der Fitnesstrainer sehr vertraut mit der Immobilienmaklerin Brooke Irvine gesichtet. Auf den Fotos, die TMZ veröffentlichte, sind Sam und Brooke in bester Laune und sehr innig zu sehen. Besonders auffällig: Sams Hand, die liebevoll auf Brookes Rücken verweilt, während sie sich über ein Kleidungsstück beugt. Trotz der Nähe haben weder er noch Brooke sich öffentlich zu ihrer Beziehung geäußert. Am Ende ihres Shopping-Ausflugs stiegen sie gemeinsam in eine luxuriöse Mercedes-G-Klasse und düsten davon.

Es ist nicht das erste Mal, dass Sam mit einer blonden Begleitung gesichtet wurde: Bereits Mitte September war der 30-Jährige mit einer unbekannten Frau im Schlepptau in einem Hundepark in West Hollywood. Während eines entspannten Spaziergangs legte er liebevoll seinen Arm um die Frau. Es ist nicht bekannt, ob es sich bei der Dame ebenfalls um Brooke handelte.

Sam wurde durch seine Beziehung mit Britney international bekannt. Die beiden waren fünf Jahre liiert, bevor sie sich im Juni 2022 das Jawort gaben. Das Eheglück währte allerdings nicht lang: Nach nur 14 Monaten zerbrach das Liebesglück und Sam reichte die Scheidung von der Sängerin ein. Auch Britney soll nach dem Ehe-Aus wieder fleißig am Daten sein: Angeblich führt sie eine On-off-Beziehung mit ihrem ehemaligen Haushälter Paul Soliz.

Anzeige Anzeige

Instagram / samasghari Sam Asghari, Ex von Britney Spears

Anzeige Anzeige

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari im Juli 2019

Anzeige Anzeige