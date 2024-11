Darum trug Prinzessin Kate drei Blumen für Remembrance Day

Im September gab Prinzessin Kate (42) bekannt, dass sie ihre Chemotherapie erfolgreich abgeschlossen hat. Seitdem trat sie Stück für Stück wieder ins Rampenlicht und nimmt immer noch langsam ihre Pflichten als Royal wieder auf. Ihre Anwesenheit bei den Festlichkeiten des Gedenktages gefallener Soldaten – dem Remembrance Day – ist schon allein deswegen etwas Besonderes. Doch sie sticht noch aus einem anderen Grund hervor: An der Vorderseite ihres schwarzen Kleides waren drei Mohnblumen angesteckt. Oftmals besagt die Tradition, dass eine Blume genügt. Wie Daily Mail berichtet, haben die Ansteckblumen allerdings eine sehr persönliche Bedeutung für die Herzogin von Wales. Sie ehrt damit die drei Brüder ihrer Urgroßmutter, die im Ersten Weltkrieg ihr Leben ließen.

Kate trägt bereits seit 2015 bei dem jährlichen Gedenksonntagsgottesdienst die drei Blumen als Anstecker. Doch es gibt noch ein weiteres Detail am Outfit der Royal, das eine besondere Bedeutung trägt. Wie der Kurier berichtet, würdigte die Frau von Prinz William (42) auch Queen Elizabeth (✝96) – sie trug nämlich ein Paar Perlenohrringe, die einst der Königin gehörten. Tatsächlich soll die Mutter von König Charles (75) die Schmuckstücke an ihrem Hochzeitstag im Jahr 1947 geschenkt bekommen haben. Kate ist bekannt dafür, die ehemalige Monarchin auf subtile Art und Weise zu ehren. Auch im vergangenen Jahr trug sie oftmals kleine Andenken und Accessoires, die als Hommage an die Queen dienten.

In den vergangenen sechs Monaten trat Kate aufgrund ihrer Krebserkrankung nur sehr selten öffentlich auf. Deshalb glänzte ihr Gatte oft allein und versuchte, sie so gut es ging, auf diese Weise zu entlasten. Prinz William gab ihr die Möglichkeit, sich auf ihre Genesung zu konzentrieren, während er sich um die Pflichten und die gemeinsame Familie kümmerte. Die ganze Erfahrung hat auch an William ihre Spuren hinterlassen. Im Interview mit der englischen Nachrichtenagentur PA gab er vor Kurzem offen zu: "Ehrlich? Das Jahr war furchtbar. Es war wahrscheinlich das härteste Jahr meines Lebens."

Getty Images Herzogin Kate und Queen Elizabeth II. im Juni 2012

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit Prinz Louis, Prinzessin Charlotte und Prinz George

