Diese Stars feierten bei Leonardo DiCaprios Geburtstagsparty

Vergangenes Wochenende feierte Leonardo DiCaprio seinen 50. Geburtstag im Kreise seiner Liebsten. Im Fall des Hollywoodstars heißt das, dass dort so ziemlich jeder anzutreffen ist, der Rang und Namen hat. Kumpel Brad Pitt (60) kutschierte seine Freundin Ines De Ramon (31) höchstpersönlich im silbergrauen Porsche zur Party. Dort traf er auf seine Schauspielkollegen Tobey Maguire (49), Edward Norton (55), Orlando Bloom (47) und Jamie Foxx (56). Auch Comedian Chris Rock (59), Kultregisseur Steven Spielberg (77), Musikproduzent Dr. Dre (59), Sängerin Katy Perry (40) und Hotelerbin Paris Hilton (43) seien laut People vor Ort gewesen, um auf das Geburtstagskind anzustoßen.

Wer ebenfalls nicht fehlen durfte, war Leos Freundin Vittoria Ceretti (26). Das Model war stets an der Seite des "The Great Gastby"-Darstellers, auch, als es zum Highlight des Abends kam: Kein Geringerer als Stevie Wonder (74) höchstpersönlich sang dem Jubilar ein Ständchen. "Er war unglaublich glücklich und umarmte alle seine Gäste", berichtete ein Insider gegenüber dem US-amerikanischen Medienoutlet. Die Party fand übrigens ganz bodenständig bei Leo zu Hause statt – nachdem er zuvor bereits ein intimes Dinner mit seiner Familie genossen hatte.

Wer ebenfalls die Party besuchte, war Teyana Taylor (33). Leo und der Schauspielerin wird schon seit längerem eine Affäre nachgesagt. Die zwei wirkten Anfang 2024 beide am neuen Filmprojekt von Paul Thomas Anderson (54) mit und schienen merklich vertraut. Laut Daily Mail soll der Oscar-Gewinner seiner jüngeren Kollegin am Set einen Klaps auf den Po gegeben haben. Ein Video zeigt zudem, wie Teyana in einem New Yorker Nachtklub vor Leo strippt.

Getty Images Vittoria Ceretti bei der Met Gala 2024

Getty Images Teyana Taylor bei einer Oscar Pre-Party

