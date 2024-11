Erste Schwangerschaft: Diese Symptome hat Model Romina Palm

Romina Palm (25) und Christian Wolf erwarten ein Baby – diese süße Nachricht teilten die Influencer am Sonntag überraschend im Netz mit. Nun stehen sie ihren Fans in einem YouTube-Video Rede und Antwort. Die GNTM-Bekanntheit erzählt, sie fühle sich gar nicht so richtig schwanger. "Ich habe nicht so diese typischen Symtome wie Übelkeit, so gar nicht", berichtet Romina und fügt hinzu: "Ich habe einfach krass viel Hunger. Ich könnte echt alles essen – tue ich auch!" Mit Müdigkeit und Blähungen habe sie jedoch ab und an zu kämpfen.

So ganz spurlos geht die Veränderung also auch an Romina nicht vorbei. "Ich hab schon so ein Schwangerschaftsgehirn, ich kann mich an nichts erinnern", lacht die Laufstegschönheit, als sie im Video mehrfach von Christian unterbrochen wird und daraufhin den Faden verliert. Sowohl das Model als auch sein Liebster scheinen mehr als glücklich darüber, wie unproblematisch die Schwangerschaft bislang ablaufe. "Solange die Stimmungsschwankungen nicht kommen, ist das alles okay", winkt Christian ab.

Die Freude bei dem Paar ist augenscheinlich groß – besonders, da Christian zuvor mit Fruchtbarkeitsproblemen zu kämpfen hatte. Er erklärt, seine Spermienqualität sei eigentlich nicht ausreichend für die Zeugung. Mit seiner Ex Antonia Elena hatte er daher eine Kinderwunschklinik aufgesucht. Vor rund acht Monaten kam auf diesem Wege sein Sohn Noah Leon zur Welt. Doch warum hat es mit Romina jetzt so flott funktioniert? "Wir haben herausbekommen, dass ich sehr fruchtbar bin", freut sich die Mama in spe in dem Video und erklärt, sie habe "geniale Eierstöcke".

Instagram / rominapalm Romina Palm, Influencerin

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm, November 2024

