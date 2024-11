Funkstille: Ist Lisa Mantlers Baby etwa schon auf der Welt?

Lisa Mantler (22) erwartet ihr erstes Kind. Bis zuletzt hielt die TikTokerin ihre Fans im Netz auf dem Laufenden und teilte stets neue Bilder von ihrem Babybauch. Doch davon fehlt nun jede Spur: Seit knapp vier Wochen hat Lisa nichts mehr in den sozialen Medien gepostet. Ihre Zwillingsschwester Lena Mantler (22) hingegen ist weiterhin auf Instagram aktiv und liefert in ihrer Story jetzt einen Hinweis darauf, dass Lisas Baby schon auf der Welt sein könnte! Sie bezeichnet sich dort nämlich als "Tante Lena". Ist ihre Schwester also schon Mama geworden?

Dessen sind sich die Fans der Influencerin mittlerweile sicher. Unter ihrem letzten Instagram-Post, der im vergangenen Oktober erschien, tummeln sich demnach einige Kommentare, die in diese Richtung gehen. "Könnte es sein, dass der kleine Mann schon da ist?", fragte ein User, während ein anderer meinte: "Darf man schon zur Geburt gratulieren? Wenn ja, dann herzlichen Glückwunsch zur Geburt eures kleinen Wunders."

Zuletzt widmete der ehemalige Kinderstar seinem Ehemann Jonas noch liebe Worte im Netz. Das war einer von Lisas letzten Posts. "Meine größten Erfolge im Leben? Auf jeden Fall meinen besten Freund zu heiraten und mit ihm eine Familie zu gründen. Ich bin so dankbar", schwärmte die 22-Jährige über ihren Partner. Die beiden gaben sich im vergangenen Jahr das Jawort.

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa Jonas und Lisa Mantler im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa Lisa Mantler und ihr Mann Jonas, Oktober 2024

Anzeige Anzeige