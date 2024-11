Ohne Noch-Mann Ben: So verbringt Jennifer Lopez Weihnachten

Jennifer Lopez (55) hat "ein ziemlich intensives Jahr" hinter sich. Zu Beginn des Jahres führte die Sängerin einen harten Kampf gegen fiese Spekulationen um ihre Ehe, anschließend folgte dann die Trennung von ihrem Noch-Ehemann Ben Affleck (52) und nun befinden sie sich mitten in der Scheidung. Kein Wunder also, dass sich J.Lo deswegen schon total auf die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage freut, in denen sie endlich abschalten und zur Ruhe kommen kann. Und das steht im Hause Lopez an. "Ich freue mich am meisten darauf, Zeit mit meinen Kindern und meiner Familie zu verbringen, die von der Ostküste kommt", verrät sie im Interview mit People und fügt hinzu: "Die Feiertage sind eine ganz besondere Zeit für uns, und das war schon immer so, seit ich ein kleines Mädchen war."

Die "Love Don't Cost a Thing"-Interpretin könne es gar nicht mehr abwarten, die gemeinsamen Momente mit ihren Schwestern Leslie und Lynda Lopez zu erleben, in denen sie "einfach entspannen", Spaß haben und "neue Erinnerungen schaffen". Weihnachten genieße sie mit ihren Liebsten immer sehr, vor allem, weil sie in der Zeit "entschleunigen" kann. "Wir sehen uns das ganze Jahr über nicht, also informieren wir uns darüber, was jeder macht und wie das Leben so ist", schwärmt sie und betont noch einmal: "Es ist einfach eine schöne Zeit. Ich genieße es wirklich." Und um so richtig in Stimmung zu kommen, legt sich die Beauty richtig ins Zeug. "Ich liebe all die Dekorationen, die heiße Schokolade, die Musik und das Essen", erklärt J.Lo weiter. Mit all diesen Kleinigkeiten versuchen sie vor allem ihren Kindern eine Freude zu machen, eine Art Märchen zu erzählen.

Im vergangenen Jahr verbrachte die Schauspielerin die Weihnachtszeit noch gemeinsam mit Ben. Anlässlich der Feiertage veranstalteten sie eine große X-Mas-Party mit prominenter Gästeliste. So genossen Jennifer und der Batman-Star ihren Abend unter anderem mit Margot Robbie (34), Michael B. Jordan (37) oder Horrorfilm-Star Lily Rabe (42). "Sie haben eine wirklich lustige Party geschmissen", berichtete ein Insider anschließend gegenüber People. Es soll viel getanzt und gesungen worden sein – und dem Ex-Liebespaar soll der Spaß anzusehen gewesen sein.

Instagram / jlo Jennifer Lopez im Dezember 2023

Thecelebrityfinder/MEGA Ben Affleck und Jennifer Lopez im November 2023

