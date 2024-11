Leonardo DiCaprios 50. Geburtstagsparty sorgte für Chaos

Leonardo DiCaprio hat seinen 50. Geburtstag mit einer rauschenden Feier in West Hollywood zelebriert. Der Oscar-Preisträger lud am 11. November eine Vielzahl von Stars zu seiner Party ein, darunter Katy Perry (40), Orlando Bloom (47), Robin Thicke (47) und dessen Partnerin April Love Geary (29). Auch Brad Pitt (60) und seine Freundin Ines de Ramon (31) wurden bei der Veranstaltung gesichtet. Während drinnen gefeiert wurde, sorgte die Party draußen jedoch für reichlich Unmut, wie Fox News berichtet: Verärgerte Nachbarn beschwerten sich beim Sicherheitspersonal über den verursachten Verkehr und Sachschäden.

Obwohl sie offenbar vorab über die Feier informiert wurden, war der Trubel um die hochkarätige Gästeschar für einige Nachbarn ein Ärgernis. Anrainer beschrieben chaotische Szenen am Veranstaltungsort, bei denen Fahrzeuge über private Grundstücke fuhren und sogar ein Auto zu Schaden kam. Die Betroffenen beschwerten sich lautstark über ihre zerstörten Vorgärten und äußerten bereits in der Nacht der Party Bedenken, wer sich für die Schäden verantwortlich zeigen wird. Das Los Angeles Police Department bestätigte, dass sie zwei Beschwerden wegen Lärms erhielten – um 22:11 Uhr und kurz nach Mitternacht.

Leo, der durch Filme wie "The Wolf of Wall Street" berühmt wurde, ist für seine exklusive Feierkultur bekannt. Als vielfach preisgekrönter Schauspieler zieht er regelmäßig Stars und Sternchen aus aller Welt an. Seine Geburtstage sind legendär und stets gut besucht. Dass diese glamourösen Feiern manchmal auch Ärger bereiten, ist kein neues Phänomen – der Schauspieler scheint die ausgelassene Stimmung seiner Gäste jedoch stets zu schätzen. Ob er auf die jüngsten Beschwerden öffentlich reagieren wird, bleibt abzuwarten.

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

