Leonardo DiCaprios Geburtstag: Diese Stars feierten mit ihm

Leonardo DiCaprio (48) weiß, wie man eine Party schmeißt! Der Schauspieler feierte am Freitag bereits seinen 48. Geburtstag. Wie im vorherigen Jahr läutete der Titanic-Star seinen Geburtstag stilvoll ein. In einer Privatvilla wurden zahlreiche Gäste beim Betreten und Verlassen des Hauses in Beverly Hills gesichtet, wo er mit Freunden und Familie die Nacht durchfeierte. Die Gästeliste des Oscar-Gewinners umfasste die Crème de la Crème Hollywoods!

Unter anderem war sein langjähriger Freund Tobey Maguire (47) bei der Party anwesend: Der Spiderman-Darsteller verließ die Fete in Begleitung einer schönen Brünette. Auf den Paparazzi-Aufnahmen wurden auch Schauspieler Jamie Foxx (54) und Basketball-Legende LeBron James (37) in mit seiner Frau Savannah James gesichtet. Auch die Musik-Ikone Mick Jagger (79) ließ sich die Party des 48-Jährigen nicht entgehen. Golden Globe-Gewinner Rami Malek (41) wurde Hand in Hand mit seiner Freundin Lucy Boynton (28) erwischt. Auch sein Vater George DiCaprio (78) verbrachte den Abend auf der Party seines Sohnes.

Seine angeblich neue Liebe wurde jedoch nicht von den Paparazzi gesichtet. Laut Insidern soll er Gigi Hadid (27) daten. Leo und das Model sollen beide angeblich sehr verliebt ineinander sein. Auch viel Zeit sollen sie wohl zusammen verbringen.

ActionPress Jamie Foxx, Schauspieler

ActionPress Savannah James und LeBron James

ActionPress Rami Malek und Lucy Boynton

