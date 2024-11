Marius Borg Høiby begibt sich nach Skandal in Entzugsklinik

Über Marius Borg Høiby (27) gab es in den vergangenen Monaten einige Negativschlagzeilen – unter anderem soll der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (51) seine Freundin angegriffen haben und wurde daraufhin verhaftet. Auch mit Drogenproblemen hat der Norweger zu kämpfen. Laut der Zeitung Se og Hør will er dagegen offenbar ankämpfen: Marius soll sich auf den Weg in eine Entzugsklinik in London gemacht haben. Begleitet wurde er dabei von Kronprinz Haakon (51) – die zwei wurden beim Betreten eines Flugzeugs gesehen.

Der Royal ließ deswegen auch einen wichtigen Termin sausen, was einige Fragezeichen bei Royal-Fans verursachte. Laut dem Kommunikationsmanager des Palasts seien "private Gründe" der Auslöser gewesen, doch das norwegische Blatt ist sich sicher, dass Haakon seinen Stiefsohn höchstpersönlich zu der Klinik bringen wollte. Schon zuvor hatte Marius' Anwalt angedeutet, dass der 27-Jährige einen Entzug machen will. "Es waren für alle harte und schwierige Wochen, die es ihm schwer gemacht haben, sich voll und ganz auf seine eigenen Probleme zu konzentrieren", erklärte der Verteidiger Øivind Bratlien gegenüber VG.

Der Schritt, Marius auf seinem Weg in die Klinik zu begleiten, wirft ein helles Licht auf die turbulenten Monate in seinem Leben. Vor rund drei Monaten kam es zu einem dramatischen Zwischenfall, als Marius unter Alkohol- und Drogeneinfluss handgreiflich gegenüber seiner damaligen Freundin wurde und ihre Wohnung in Oslo verwüstete. Daraufhin wurde er verhaftet und gestand schließlich seine Taten. Mit Enthüllungen über seinen Umgang mit Drogen, Partys und gewalttätigen Freunden war dies ein Schock für die norwegische Monarchie, die zuvor nicht mit solch einem Skandal in Verbindung gebracht wurde.

Anzeige Anzeige

Getty Images Marius Borg Høiby und Prinz Haakon in Oslo

Anzeige Anzeige

Getty Images Marius Borg Høiby, 2022