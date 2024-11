Nach Sieg: So süß schwärmt Tommy Pedroni von Paulina Ljubas

Tommy Pedroni (29) und Paulina Ljubas (27) lernten sich im vergangenen Jahr bei Germany Shore kennen und lieben. Mittlerweile leben die beiden Realitystars gemeinsam in Nizza und fliegen gelegentlich für Jobs nach Deutschland. So auch für das Boxevent Fame Fighting, bei dem der Franzose gegen Jonathan Steinig (29) kämpfte. Im RTL-Interview kommt Tommy aus dem Schwärmen über seine Freundin gar nicht mehr heraus: "Ich bin ganz ehrlich, Paulina kümmert sich sehr gut um mich. Sie macht wirklich alles für mich. Sie ist sehr, sehr liebevoll. Manchmal sitzen wir abends auf der Couch und plötzlich fragt sie mich aus dem Nichts, ob sie mir was kochen soll."

Doch auch charakterlich passen die beiden perfekt zusammen, verrät der 29-Jährige dem Sender: "Wir haben den gleichen Humor, das ist mir auch sehr wichtig. Und ich weiß, dass sie für mich ihre Hand ins Feuer legen würde." Das ist doch die perfekte Voraussetzung für eine Hochzeit, oder? "Jetzt noch nicht. Irgendwann", antwortet Tommy vielversprechend.

Dass Paulina und Tommy wie Pech und Schwefel sind, stellten sie bei Fame Fighting unter Beweis. Die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin rappte Tommys Einlaufsong und fiel ihm in die Arme, als er seinen Gegner Jona mit einem K.o. besiegte. "Ich habe fast keine Stimme mehr, weil ich so mitgefiebert habe", gesteht Paulina im Anschluss. An einen Sieg ihres Partners habe sie immer geglaubt.

Anzeige Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Tommy Pedroni und Paulina Ljubas

Anzeige Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und Tommy Pedroni im April 2023

Anzeige Anzeige