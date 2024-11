Nicolas Cage bei "Spider-Noir"-Dreh im 1930er-Look gesichtet

Nicolas Cage (60) wurde kürzlich erneut in Los Angeles bei den Dreharbeiten zur neuen Serie "Spider-Noir" gesichtet. Auf den Bildern, die Daily Mail vorliegen, zeigt sich der Oscar-Preisträger in einem mysteriösen Look, der gut zu den dargestellten 1930er Jahren passt: In einem Mantel mit Fischgrätmuster, einem grauen Anzug und einem schwarzen Fedora-Hut auf dem Kopf biss er in einer Drehpause genüsslich in ein Hot Dog. Die Serie, die auf der Marvel-Comicfigur "Spider-Man Noir" basiert, soll auf Amazon Prime Video sowie MGM+ veröffentlicht werden und ist neben Nicolas unter anderem mit Stars wie Lamorne Morris und Brendan Gleeson (69) besetzt.

"Spider-Noir" erzählt die Geschichte eines gealterten, vom Pech verfolgten Privatdetektivs, der sich mit seiner bewegten Vergangenheit als Superheld auseinandersetzen muss. Die Serie beruht auf dem Charakter, den Nicolas schon 2018 im Animationsfilm "Spider-Man: Into the Spider-Verse" als Stimme verkörperte. Bereits im Mai war bekannt geworden, dass der 60-Jährige die Rolle auch in der neuen Serie übernehmen würde. Es ist das erste Mal, dass der beliebte Filmschauspieler, bekannt aus Klassikern wie "Leaving Las Vegas", eine Hauptrolle in einer Serienproduktion übernimmt.

Nicolas, der sich inzwischen auch in der Thrillerwelt einen Namen machen konnte, bezeichnet sich laut Daily Mail selbst als Fan von Noir-Filmen. Er gab an, sich Größen wie Humphrey Bogart (✝57) zum Vorbild genommen zu haben, um seine Darstellung des Spider-Man Noir einzufärben. "Ich wollte diesen Film-Noir-Sound von Bogart und Cagney nachahmen", erzählte er in einem früheren Interview mit ET. Der viel beschäftigte Schauspieler bleibt weiter ein Liebling der Filmfans und liebt es ganz offenbar, mit seinen Performances sowohl im Kino als nun auch im Seriengenre zu experimentieren.

Getty Images Nicolas Cage im September 2017

United Archives GmbH Nicolas Cage in "Lord of War – Händler des Todes"

