Düster: Erste Bilder von Nicolas Cage als Spider-Man Noir

Der Schauspieler Nicolas Cage (60) wurde erstmals bei den Dreharbeiten zur kommenden Live-Action-Serie "Spider-Noir" gesichtet. Am Dienstagabend stand der Schauspieler für nächtliche Szenen in Los Angeles vor der Kamera und spielte eine gealterte Version des Superhelden. Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen den Hollywoodstar in einem stilechten Kostüm der 1930er-Jahre. Komplett mit langem dunklen Mantel über einem dreiteiligen Anzug taucht Nicolas in die düstere Welt des Superhelden-Genres ein.

Der Comic-Charakter Spider-Man Noir wurde 2008 als dunklere und moralisch ambivalentere Version des klassischen Superhelden geschaffen. In dieser Interpretation ist Spider-Man ein finsterer Polizeispitzel im Amerika der 1930er-Jahre, der teils brutale Methoden einsetzt, um das organisierte Verbrechen zu bekämpfen. Nicolas hatte die Rolle bereits im animierten Film "Spider-Man: A New Universe" von 2018 als Stimme verkörpert. Nun bringt er den Charakter für die Amazon-Prime-Video-Serie in die Live-Action-Welt. Wie Filmstarts berichtet, gibt es nun auch einen offiziellen Titel der Serie: Nachdem das Projekt zuvor nur "Noir" hieß, lautet nun die offizielle Bezeichnung "Spider-Noir".

Nicolas, der bekannt für seine vielseitigen Rollen und Oscar-Gewinner für "Leaving Las Vegas" von 1995 ist, tritt mit "Spider-Noir" zum ersten Mal in einer regelmäßigen Fernsehserie auf. In früheren Interviews erklärte er, dass er sich bei der Darstellung des Charakters von Filmikonen wie Humphrey Bogart (✝57) und James Cagney inspirieren lässt. "Ich kann meine Lieblingsdarstellungen aus dem goldenen Zeitalter mit einem Charakter kombinieren, der als Stan Lees (✝95) Meisterwerk gilt", sagte Nicolas gegenüber Collider. Neben der Serie sorgte er kürzlich auch mit seiner Rolle als Serienmörder in dem Horrorfilm "Longlegs" für Aufsehen.

Nicolas Cage, Schauspieler

Nicolas Cage, Filmstar

