Star-Alarm bei Weihnachtsfeier von J. Lo und Ben Affleck!

Grund zu feiern! Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) haben viele Jahre nach ihrer Trennung wieder zueinandergefunden und sich im vergangenen Jahr das Versprechen der ewigen Liebe gegeben. Das Hollywood-Paar feiert in diesem Jahr außer seinem ersten Hochzeitstag auch Weihnachten gemeinsam. In der Vorfreude auf das Fest der Liebe ließen sie mit einigen Promis bereits die Korken knallen. So genossen J. Lo und Ben ihre Weihnachtsfeier!

Am Wochenende wurde gefeiert. Auf der Gästeliste standen neben Margot Robbie (33) und Michael B. Jordan (36) weitere große Persönlichkeiten wie Casey Affleck (48) und Lily Rabe (41). Ein Insider berichtete gegenüber People: "Sie haben eine wirklich lustige Party geschmissen." In einer weihnachtlichen Kulisse wurde laut dem Informanten viel getanzt und gesungen. Die Sängerin und der Schauspieler sollen gut gelaunt gewesen sein.

Jennifer scheint mit ihrer Familie bereits voll in Festtagsstimmung zu sein. Vor ein paar Tagen begeisterte die US-Amerikanerin ihre Fans mit mehreren Schnappschüssen im Netz. Dort posierte die Beauty vor dem geschmückten Tannenbaum im gemeinsamen Anwesen in Beverly Hills.

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck bei der Premiere von "The Flash"

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im September 2021

Instagram / jlo Jennifer Lopez im Dezember 2023

