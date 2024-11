Schuldspruch in Donald Trumps Schweigegeld-Prozess vertagt

Der Schuldspruch im Schweigegeld-Prozess um Donald Trump (78) wurde vertagt. Wie unter anderem Deadline berichtet, wurde die Entscheidung darüber, ob das Verfahren gegen ihn eingestellt wird oder nicht, auf den 19. November verschoben. Im Fokus steht eine Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels (45), für die Trump im Mai von einer Jury in New York in allen 34 Anklagepunkten schuldig gesprochen wurde. Das Anwaltsteam des Republikaners hat die Aufhebung des Schuldspruchs sowie die Annullierung des noch ausstehenden Strafmaßes beantragt.

Die Verzögerung der Entscheidung durch Richter Juan Merchan ist unter anderem auf die Prüfung einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofs zurückzuführen. Diese Entscheidung gewährt Präsidenten einen umfassenden strafrechtlichen Schutz für offizielle Handlungen während ihrer Amtszeit. Obwohl die Zahlungen vor Trumps Amtsantritt getätigt wurden, argumentiert seine Verteidigung, dass einige Beweise unter den Schutz der präsidialen Immunität fallen. Die Staatsanwaltschaft widersetzte sich jedoch, da Trumps Verschleierung der Zahlungen im Zusammenhang mit seiner Präsidentschaftskampagne 2016 stand und nicht mit offiziellen Handlungen als Präsident.

Über seine Verurteilung zeigte sich Donald entrüstet. "Es war ein manipulierter Prozess. Eine Schande", schimpfte der 78-Jährige und betonte: "Ich bin ein sehr unschuldiger Mann." Auch seinen politischen Widersacher, den scheidenden Präsidenten Joe Biden (81), machte er für seine Situation verantwortlich: "Dies wurde von der Biden-Administration inszeniert, um einen politischen Gegner zu verletzen oder ihm zu schaden. Und ich finde, das ist einfach eine Schande. Und wir werden weiterkämpfen, wir werden bis zum Ende kämpfen."

Donald Trump vor Gericht

Donald Trump, Politiker