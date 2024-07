So skurril lernte Gina Beckmann ihre neue Freundin kennen!

Vor wenigen Tagen verkündete Gina Beckmann (24), dass sie wieder in festen Händen ist. Bisher gab die Beauty keine genaueren Informationen darüber preis, woher sie und ihre neue Freundin Nina sich kennen. In einem Q&A auf Instagram lüftet sie nun gemeinsam mit ihrer Liebsten das Geheimnis. "Ich habe ja schon angeteasert, dass ihr wahrscheinlich schmunzeln werdet", beginnt die Prominent getrennt-Teilnehmerin und ergänzt: "Ich sage es einfach mal frei raus: Im Bierkönig auf Malle." Mit einem sarkastischen Unterton fügt die TV-Bekanntheit hinzu: "Ich weiß, das ist sehr romantisch, aber es passt auch zu uns."

Nina erzählt weiter, dass sie bei einer Freundin auf der spanischen Insel zu Besuch gewesen sei. An ihrem letzten Abend haben sie spontan beschlossen, in den Ballermann-Club zu gehen – Gina sei ihr dort sofort ins Auge gestochen. Ninas Freundin habe die Gelegenheit sofort ergriffen und die Blondine auf ihre Verehrerin aufmerksam gemacht. "Ich war wirklich gar nicht in der Stimmung, jemanden kennenzulernen", schaltet sich Gina ein. Ninas Freundin habe allerdings nicht lockergelassen, weshalb sich die einstige Ex on the Beach-Teilnehmerin doch zu einem Gespräch mit der brünetten Schönheit überreden ließ. "Dann haben wir den ganzen Abend zusammen verbracht."

Ein anderer Social-Media-Nutzer will wissen, ob Nina zukünftig auch eine Teilnahme an einem Reality-Format in Betracht zieht. "Ich würde es jetzt nicht hundertprozentig ausschließen, allerdings war ich noch nie im TV", erklärt sie und fährt fort: "Auch der Schritt in die Öffentlichkeit war etwas Neues für mich, deswegen ist das auf jeden Fall noch nicht in Planung. Aber mal sehen, was die Zukunft bringt." Die Turteltauben scheinen zunächst andere Pläne für ihre Zukunft zu schmieden. Neben ihrem Vorhaben, nochmal nach Mallorca zu fliegen, machen die beiden eine weitere interessante Andeutung. Als Reaktion auf die Frage, ob beide schon über eine gemeinsame Wohnung nachgedacht haben, postet Gina ein nachdenkliches Foto in ihrer Story und schreibt dazu: "Dazu werden wir euch die Tage noch etwas erzählen."

Gina Beckmann, TV-Bekanntheit

Gina Beckmann und ihre Freundin Nina im Juli 2024

