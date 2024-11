Königin Camilla äußert sich nun zu ihrer Atemwegsinfektion

Königin Camilla (77) ist nach einer kurzen Ruhepause wieder zurück im königlichen Dienst. Die Ehefrau von König Charles III. (75) erholte sich in den letzten Wochen von einer Atemwegsinfektion, die sie dazu zwang, einige wichtige royale Veranstaltungen zu verpassen – darunter das Gedenkwochenende zum Remembrance Day. Nun nahm sie an einem Empfang der Booker Prize Foundation im Clarence House teil und gab in einem Video – das von der Daily-Mail-Korrespondentin Rebecca English auf X gepostet wurde – ein Update zu ihrer Gesundheit: "Es geht mir offensichtlich viel besser, ein bisschen Husten ist noch da."

Während des Empfangs sprach die 77-Jährige mit dem amerikanischen Autor Percival Everett, dessen Buch "James" für den diesjährigen Booker Prize nominiert ist. Wie InStyle berichtet, erzählte sie ihm: "Ich bin auf dem Weg der Besserung. Solche Dinge brauchen immer etwas Zeit, um vollständig zu verschwinden. Man denkt, man hat es überstanden, aber es bleibt noch ein wenig hängen. Aber hoffentlich geht es jetzt bergauf. Schön, Sie wiederzusehen." Obwohl sie bei der Veranstaltung guter Dinge schien, bestätigte der Buckingham-Palast, dass Camilla die Premiere von "Gladiator II" am Mittwoch nicht gemeinsam mit ihrem Ehemann Charles besuchen wird. Dies soll ihr helfen, langsam wieder in ihre öffentlichen Pflichten zurückzukehren.

In der vergangenen Woche gab der Buckingham-Palast in einem Statement gegenüber BBC bekannt, dass Camilla aktuell mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat. "Ihre Majestät, die Königin, leidet derzeit an einer Atemwegsinfektion, für die ihre Ärzte eine kurze Zeit der Ruhe empfohlen haben", lautete es darin. Ein Royal-Sprecher ergänzte: "Mit großem Bedauern muss Ihre Majestät daher ihre Termine für diese Woche absagen, aber sie hofft sehr, dass sie sich rechtzeitig erholt, um an den Gedenkveranstaltungen an diesem Wochenende wie gewohnt teilnehmen zu können." In der Stellungnahme wurde zeitgleich Entwarnung gegeben: Demnach sei die Königin nicht ernsthaft krank, sondern müsse sich nur etwas auskurieren.

Getty Images Königin Camilla und König Charles, Oktober 2024

Getty Images Königin Camilla, Oktober 2024

