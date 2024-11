Liam Paynes Freundin Kate stellte ihm vor Tod wohl Ultimatum

Liam Payne (✝31) stürzte vor rund einem Monat unter Drogeneinfluss von dem Balkon seines Hotelzimmers in Buenos Aires. Der One Direction-Star war in Begleitung seiner Freundin Kate Cassidy nach Argentinien gereist, aber die Influencerin flog kurz vor dem Vorfall zurück in die Heimat. Wie ein Insider nun gegenüber New York Post berichtet, könnte es bei dem Paar zu einem Konflikt gekommen sein. "Sein Drogenkonsum verursachte viel Drama. Also stellte sie ihm ein Ultimatum: Sie oder die Drogen", schildert die Quelle und fügt hinzu: "Er entschied sich für die Drogen, also hatte sie keine andere Wahl, als sich aus der Situation zu entfernen."

Weiter betont die Quelle, Kate habe gedacht, sie würde "harte, aber liebevolle Unterstützung" ausüben, um Liam auf den rechten Pfad zu bringen. Mit dem, was sich nach ihrer Abreise ereignete, habe sie selbstverständlich nicht gerechnet – stattdessen habe sie gehofft, er würde ihr zeitnah zurück nach Miami folgen. Wie schlimm die Situation für die Social-Media-Berühmtheit ist, machte sie in einem Statement deutlich, das sie zwei Tage nach Liams Tod im Netz veröffentlichte. "Ich bitte und bete, dass ihr mir die Gnade und den Raum gebt, das privat zu verarbeiten", schrieb sie ihren Fans auf Instagram und richtete auch emotionale Worte an ihren verstorbenen Freund persönlich: "Ich möchte, dass du weißt, dass ich dich bedingungslos und vollkommen geliebt habe. Ich werde dich für den Rest meines Lebens lieben."

Dass Liam mit Suchtproblemen kämpfte, war schon seit längerem ein offenes Geheimnis. Zum Zeitpunkt seines Todes sollen sich Alkohol, Kokain und verschreibungspflichtige Antidepressiva in seinem Blut befunden haben, wie die Autopsie darlegt. Zudem ist sich die Staatsanwaltschaft mittlerweile sicher, dass der Brite "zum Zeitpunkt des Sturzes nicht bei vollem Bewusstsein war oder sich in einem Zustand spürbarer Bewusstseinsminderung oder -verlust befand", wie E! News berichtet.

Backgrid / ActionPress Liam Payne und Kate Cassidy in Manchester

Getty Images Kate Cassidy und Liam Payne im Januar 2023