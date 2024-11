Mike Tysons Fitness wird vor Kampf gegen Jake hinterfragt

Jake Paul (27) und Mike Tyson (58) wollen am Freitag das Boxevent des Jahres veranstalten. Eigentlich war das Duell zwischen den beiden schon für den Sommer geplant, doch wegen eines Magengeschwürs der Boxlegende wurde es verschoben. Dass das Schwergewicht nun fit genug ist, bezweifeln einige Experten. Auf eine Anfrage von World Boxing News stellt die zuständige Behörde, das Texas Department of Licensing and Regulation (TDLR), klar: "Gründliche Untersuchungen vor dem Kampf werden von Ärzten durchgeführt, die von der TDLR ernannt wurden und die mit Herrn Tyson seine medizinische Vorgeschichte besprechen werden." Erst, wenn der Sportler alle Tests erfolgreich abschließt, darf er in den Ring steigen. So soll eine Gefährdung seiner Gesundheit vermieden werden.

Gegenüber New York Magazine gab Mike kürzlich erstmals Details zu seiner Nahtoderfahrung im Juli preis. Während eines Flugs von Los Angeles nach Miami sei er einfach ohnmächtig geworden. "Als ich zu mir kam, war ich im Bad und musste Blut spucken", erinnerte sich der 58-Jährige und erzählte: "Ich habe in zehn Tagen elf Kilogramm abgenommen. Ich konnte nichts essen und habe nur Flüssigkeiten zu mir genommen." Danach habe er sein Training wieder von vorne beginnen müssen.

Während Jakes Fans auf den Showkampf hinfiebern, sehen ihn manche Kampfsportler sehr kritisch. Der UFC-Star Michael Bisping teilte in einem YouTube-Video gegen den Influencer aus. "Du bist ein Witz. Du bist eine Schande für die Kampfwelt. Du bist ein Hochstapler. Du bist ein Möchtegern. Du bist ein Schwindler", schimpfte der Mixed-Martial-Arts-Kämpfer. Seiner Meinung nach sei es feige, gegen den sehr viel älteren Ex-Profi anzutreten: "Der Mann ist fast 60. Er ist fast ein Rentner."

Getty Images Mike Tyson, ehemaliger Profiboxer

Getty Images Jake Paul, YouTuber

