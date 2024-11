So schwer hatte es Megan Fox als Dreifach-Mama in Hollywood

Megan Fox (38) sorgte am Montag für eine große Überraschung: Im Netz verkündete die Schauspielerin, dass sie und ihr Partner Machine Gun Kelly (34) ihr erstes gemeinsames Kind erwarten würden. Die "Transformers"-Bekanntheit ist bereits stolze Mama von drei Kindern – doch das ist in Hollywood nicht immer leicht, wie Megan bereits vor einigen Jahren im Interview mit InStyle betonte. "Hollywood ist nicht auf Frauen eingestellt und darauf, dass wir tatsächlich ein Leben haben und Mütter sind", machte sie im Jahr 2021 deutlich.

Vor allem als Schauspielerin sei es oft schwierig: "Ab einem bestimmten Stadium in der Schwangerschaft kann man nicht mehr vor der Kamera stehen. Und wenn man dann erst einmal das Baby hat, wird gesagt: 'Okay, jetzt musst du alle zwei Stunden stillen und das kostet uns Geld, und jetzt müssen wir uns auch noch um die Versicherung kümmern.' Es wird zu einer großen Sache", kritisierte das Model die Filmindustrie. Auch an der Doppelmoral in Hollywood übte Megan scharfe Kritik. Auf dem roten Teppich werde sie ständig gefragt, wo denn ihre Kinder seien. "Wird das auch der Vater der Kinder gefragt, wenn er bei öffentlichen Auftritten ist?", fragte sie rhetorisch und antwortete dann selbst: "Nein. Denn man erwartet nicht, dass ein Vater die ganze Zeit bei den Kindern ist."

Megan bekam ihr erstes Kind im Jahr 2012. Gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Brian Austin Green (51) begrüßte sie Sohnemann Noah (12) auf der Welt. Aus ihrer Ehe gingen zudem noch die Söhne Bodhi (10) und Journey (8) hervor, bevor sich das Schauspieler-Duo im Jahr 2022 offiziell scheiden ließ. Noch im selben Jahr feierte die 38-Jährige mit ihrer neuen Liebe Machine Gun Kelly Verlobung. Zur Hochzeit kam es bisher jedoch noch nicht. Denn der Sänger und die "Jennifer’s Body"-Berühmtheit führen eine turbulente On-off-Beziehung und haben ihre Verlobung mittlerweile wieder aufgelöst.

Getty Images Megan Fox, Schauspielerin

Getty Images Megan Fox und Brian Austin Green im Oktober 2014 in Berlin

