Megan Fox und Machine Gun Kelly erwarten ein Kind zusammen

Megan Fox (38) hat überraschend ihre Schwangerschaft bekannt gegeben! Die Schauspielerin erwartet ihr erstes gemeinsames Kind mit ihrem Verlobten Machine Gun Kelly (34). Auf Instagram teilte die Leinwandschönheit am Montag Fotos, auf denen sie ihren Babybauch streichelt und einen positiven Schwangerschaftstest in die Kamera hält. Dazu schreibt sie: "Nichts ist wirklich verloren. Willkommen zurück." Sie markierte Machine Gun Kelly in dem Beitrag und bestätigte damit, dass er der Vater ist.

Megan und Machine Gun Kelly sind seit 2020 ein Paar und seit Januar 2022 verlobt. Für Megan ist es das vierte Kind: Sie hat bereits drei Söhne namens Noah, Bodhi und Journey aus ihrer früheren Ehe mit Brian Austin Green (51). Machine Gun Kelly ist ebenfalls bereits Vater einer 15-jährigen Tochter namens Casie. Die Schwangerschaftsnachricht kommt etwa ein Jahr, nachdem das Paar eine Fehlgeburt erlitten hatte, über die Megan in ihrem Buch "Pretty Boys Are Poisonous" geschrieben hat.

Bereits im Juli sorgten der Filmstar und sein Liebster für einige Schlagzeilen: Der Musiker veröffentlichte damals ein Musikvideo zu seinem Hit "Lonely Road". Dort hatte auch Megan einen Auftritt – und zwar mit einem großen Babybauch. Damals wurde fleißig spekuliert, ob das Paar damit eine Schwangerschaft angekündigt hatte. Ein Insider widersprach den Gerüchten damals jedoch. "Obwohl sie darüber gesprochen haben, ein Baby zu bekommen, war das nur für MGKs Musikvideo", erklärte er gegenüber Us Weekly.

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly bei den Billboard Music Awards 2022

Frank Vasquez / BACKGRID Megan Fox und Machine Gun Kelly im November 2023 in Los Angeles

