So turbulent ist Megan Fox und Machine Gun Kellys Liebe

Megan Fox (38) wird zum vierten Mal Mutter, allerdings ist es das erste gemeinsame Kind mit ihrem On-off-Partner Machine Gun Kelly (34). Seit 2020 sind die beiden ein Paar und nicht gerade unbekannt für ihren turbulenten Beziehungsverlauf. Der Sänger verbrachte viel Zeit mit seiner Liebsten und ihren drei Kindern, die aus der Ex-Ehe mit Brian Austin Green (51) stammen. Nach unzähligen öffentlichen Auftritten kam es im Januar 2022 zu einer Verlobung. Sehr mystisch – unter einem "magischen Baum" hielt der Rapper mit einem Verlobungsring, der Megan beim Abnehmen verletzt, um ihre Hand an. Gegenüber Vogue verriet der 34-Jährige, dass beide nach ihrer Zusage gegenseitig ihr Blut tranken. In Bezug auf die Familienplanung betonte schon 2022 eine Quelle gegenüber Entertainment Tonight, dass "beide gerne ihre Familie vergrößern würden."

Doch ein Jahr später kam es im Februar 2023 zu einem großen Streit zwischen den beiden, die Schauspielerin löschte fast alle Instagram-Bilder und entfolgte ihrem Partner. Auch den schmerzhaften Ring trug sie danach nicht mehr. Bis zu ihrem Beziehungscomeback im August 2023 wurden die Heiratspläne auf Eis gelegt. Mit einem gemeinsamen Auftritt auf der "Men of the Year"-Party von GQ im November des Jahres signalisierte das Pärchen der Öffentlichkeit, dass es wieder zusammen ist. Kurz darauf öffnete sich Megan gegenüber Women's Wear Daily und sprach über eine Fehlgeburt, die sie und der Sänger erlitten haben. Sie und ihr Verlobter drückten den Schmerz darüber in Songtexten aus. "Es fühlte sich also wie etwas an, das ich öffentlich ansprechen konnte, weil es auf eine Weise durch ihn angesprochen wurde", gab der "Transformers"-Star preis.

Nachdem zuletzt alles gut zwischen den beiden gelaufen war, gab es ein erneutes Tief im Dezember 2023. Quellen berichteten gegenüber People, dass beide immer noch eine On-off-Beziehung führen. "Es ist immer das Gleiche. Beide haben Vertrauensängste. Es ist hart, aber sie versuchen weiterhin daran zu arbeiten", betonte die Quelle. Im März 2024 bestätigte Megan im Podcast "Call Her Daddy", dass beide sogar ihre Verlobung aufgelöst hatten. Nur fünf Monate später machte Kelly ihr im "Dumb Blonde"-Podcast dann ein großes Liebesgeständnis. Er bedankte sich, dass Megan ihm dabei half, sein Drogenproblem zu überwinden. "Diese Frau hat einen Volltreffer gelandet [...]. Ich bin Gott für immer dankbar und stehe in der Schuld der Schicksalslinien, die mich und sie zusammengeführt haben [...]. Ich liebe es, dass ich einen klaren Kopf habe, wenn ich die Person anschaue, die ich liebe." Vergangene Woche gab Megan dann ihre Schwangerschaft über Instagram bekannt. "Nichts ist wirklich für immer verloren. Willkommen zurück", schrieb sie glücklich in der Bildunterschrift.

Jeremy Smith/imageSPACE / MEGA Megan Fox und Machine Gun Kelly, September 2021

Getty Images Machine Gun Kelly und Megan Fox. 2022

