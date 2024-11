So trainiert Rebel Wilson, um ihre schlanke Linie zu halten

Vor knapp vier Jahren änderte Rebel Wilson (44) ihren Lebensstil drastisch. Durch regelmäßigen Sport und gesunde Ernährung verlor die Schauspielerin stolze 36 Kilo Gewicht. Seitdem ist der Pitch Perfect-Star stets darauf bedacht, seine Figur zu halten. Wie diszipliniert Rebel das durchzieht, zeigen neueste Bilder, die Daily Mail vorliegen: Darauf rackert sich die Blondine in einem Fitnessstudio in Los Angeles ab. In einem Sport-Outfit ganz in Schwarz turnt sie auf einem Gymnastikball. Ihr Gesichtsausdruck spricht Bände – dieses Training ist wohl kein Zuckerschlecken.

Von nichts kommt nichts – das weiß die Australierin ganz genau. Nachdem sie durch eine strenge Diät ihr Wunschgewicht von 75 Kilo erreicht hatte, wurde ihr Essverhalten schnell wieder vom Alltag eingeholt. 13 Kilo des zuvor abgenommenen Gewichts hatte sie daher schnell wieder auf den Rippen. Vor allem Stress löse bei ihr Heißhungerattacken aus, verriet Rebel in einem Instagram-Post. Darin gestand sie auch, das Diabetesmedikament Ozempic, das von vielen zu Diätzwecken eingenommen wird, auszuprobieren. "Jemand wie ich könnte unendlich viele Süßigkeiten essen, daher denke ich, dass dieses Medikament mir helfen könnte", offenbarte die 44-Jährige.

Eine Sache darf aber wohl nicht vergessen werden: Die Hauptsache ist, dass sie glücklich ist. Genau das scheint im Moment offensichtlich der Fall zu sein. Im vergangenen September gaben sich die "How to Be Single"-Bekanntheit und ihre Partnerin Ramona Agruma das Jawort. Seitdem sind die beiden Frauen und ihre kleine Tochter Royce Lilian endlich auch offiziell eine kleine Familie. An diesem Glück lässt Rebel ihre Fans gerne teilhaben, wie vor wenigen Tagen, als sie niedliche Aufnahmen des zweiten Geburtstages ihres kleinen Schatzes teilte, den sie im Disneyland feierten.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Schauspielerin

Getty Images Ramona Agruma und Rebel Wilson mit ihrer Tochter Royce Lilian

