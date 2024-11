Taylor Swift entfacht Verlobungsgerüchte mit Ring am Finger

Taylor Swift (34) sorgte am vergangenen Wochenende erneut für Spekulationen, als sie das Football-Spiel ihres Freundes Travis Kelce (35) gegen die Denver Broncos besuchte. Die Sängerin erschien in einem roten Karo-Ensemble, um ihren Liebsten und sein Team, die Kansas City Chiefs, anzufeuern. Doch ein Schmuckstück zog die Aufmerksamkeit der Fans auf sich: ein funkelnder Rubinring! Laut Hello! soll der mit Diamanten eingefasste Ring einen Wert von rund 31.000 Euro haben. Könnte es sich dabei etwa um einen Verlobungsring handeln?

Dagegen spricht, dass Taylor das Schmuckstück am Mittelfinger statt wie üblich am Ringfinger trägt. Jedoch ist eine Verlobung der beiden Turteltauben durchaus realistisch. Schon länger halten sich hartnäckige Gerüchte, dass der Tight End einen Antrag plane und auf der Suche nach dem idealen Ring sei. Auf die Frage nach den möglichen Eheplänen des Paares antwortete Travis' Mama Donna Kelce (72) kürzlich geheimnisvoll. "Niemand weiß das. Wir werden sehen, was passiert. Man weiß nie", wich sie der Frage von Page Six aus.

Ob die zwei es aber wirklich so eilig haben, bleibt abzuwarten. Immerhin ist das Glück von Taylor und Travis noch sehr jung – im September 2023 kamen erstmals Gerüchte auf, dass zwischen den beiden etwas laufen könnte. Seither nehmen sich die "Karma"-Interpretin und der NFL-Star trotz ihrer vollgepackten Terminkalender viel Zeit füreinander. Während ihrer Tourpause im Sommer zog Taylor sogar bei ihrem Liebsten in Kansas City ein. Laut einem Insider der US Sun stehe auch ein Hauskauf auf der Agenda.

Getty Images Taylor Swift im November 2024 im Arrowhead Stadium in Kansas City, Missouri

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce bei den US Open, September 2024

