"Temptation Island"-Adrian verabschiedet sich knutschend

Adrian Alian sorgte bei Temptation Island V.I.P. mit der Trennung von Rebecca Ries für eine große Überraschung – doch der Realitystar setzte noch einen drauf! Nach dem Lagerfeuer kehrte er zurück in die Villa, wo seine Mitstreiter und die Verführerinnen schon sehnlichst auf ihn warteten. Um sich gebührend zu verabschieden, fand der 28-Jährige noch ein paar nette Worte – für Verführerin Lisa-Marie hatte er sich aber mehr als nur eine Dankesrede überlegt. "Du bist eine geile Drecksau. Du weißt, was deine Reize sind, du hast mich gut verführt und ich habe die letzten zwei Tage immer deine Nähe gesucht, weil ich mich bei dir geborgen fühle. Wenn ich Single wäre, dann wärst du schon lange fällig", erklärte Adrian, lief auf die Beauty zu, zog sie an sich und gab ihr einen leidenschaftlichen Zungenkuss.

Seit den Dreharbeiten – und somit auch seit dem Zeitpunkt der Trennung – ist mittlerweile etwas Zeit vergangen. Seinen Abgang und den Abschiedskuss mit der Verführerin findet der ehemalige Bachelorette-Finalist rückblickend ziemlich unangenehm – "bisschen peinlich", wie er in einem Q&A bei Instagram verrät. Wenn er den Moment jetzt noch mal erleben würde, würde er nicht mehr so handeln, denn er weiß: "Das macht man einfach nicht, ekelhaft." "Es war einfach dumm von mir, dass ich da auf Krampf mit irgendeiner rumgeleckt habe", gibt er zu und betont abschließend, dass er für diesen Fehler jetzt nun aber geradestehen muss.

Adrian und Rebecca waren rund ein Jahr zusammen. Nachdem sie sich 2023 bei Bachelor in Paradise kennen und lieben gelernt hatten, beendete er die Beziehung nun beim zweiten "Temptation Island V.I.P."-Lagerfeuer. "Lola, du brauchst mir keine weiteren Bilder zu zeigen. [...] Sie hat gerade allen Respekt verloren, den ich jemals vor ihr hatte. Ich bin einfach schockiert. Am besten ist es wirklich für mich, dass wir das abbrechen", erklärte der Aachener, nachdem er Bilder von Rebecca beim Tanzen mit einem Verführer zu sehen bekam. "Für mich ist die Beziehung beendet, für mich ist das Experiment 'Temptation Island' vorbei", brach er den Treuetest ab.

Instagram / marieexlisaa Lisa-Marie, "Temptation Island V.I.P."-Verführerin

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries und Adrian Alian, TV-Stars

