Tom Brady gibt zu: Er hat als Elternteil viel falsch gemacht

Tom Brady (47) hat überraschend offen über seine Fehltritte in der Erziehung gesprochen. Der Footballstar gab laut PageSix bei einem Auftritt beim Fortune Global Forum in New York offen zu, bei der Erziehung seiner drei Kinder nicht immer alles richtig gemacht zu haben. "Alle Eltern in diesem Raum wissen, dass Elternsein wahrscheinlich der schwierigste Job ist, den wir alle haben", erzählte er und gestand ehrlich: "Und ich habe als Elternteil viel vermasselt." Er sei kein "Experte" im Elternsein, doch versuche, so zuverlässig und beständig für seine Sprösslinge zu sein, wie er kann.

Der 47-Jährige erklärte, dass sein Erziehungsstil stark von seinen eigenen Eltern beeinflusst sei, die ihn in seiner Jugend immer ermutigt hätten, seine Träume zu verfolgen – ganz gleich, wie unwahrscheinlich sie schienen. Diese Unterstützung möchte er auch an seine Kinder weitergeben. Besonders rührend sprach er über seinen ältesten Sohn Jack (17), der Ambitionen hegt, Basketball zu spielen. "Ich sage ihm, dass er ein richtiger Profi sein wird. [...] Hauptsache, er weiß, dass sein Vater hinter ihm steht, egal was passiert", fügte Tom hinzu.

Toms ältester Sohn Jack stammt aus seiner Beziehung mit der Schauspielerin Bridget Moynahan (53). In seiner Ehe mit Gisele Bündchen (44) bekam der NFL-Star zwei weitere Kids: Benjamin (14) und Vivian Lake (11). Nach der Trennung im Jahr 2022 teilt er sich das Sorgerecht für die beiden mit dem Supermodel. Gisele ist mittlerweile wieder in festen Händen. Seit vergangenem Jahr datet sie ihren Jiu-Jitsu-Trainer Joaquim Valente (35), mit dem sie nun sogar ein weiteres Kind erwartet. Trotz ihres guten Verhältnisses nach der Scheidung haben die Baby-News Tom aus der Bahn geworfen. "Tom wusste, dass es zwischen Gisele und Joaquim ernst war, aber er hätte nie gedacht, dass sie gemeinsam eine Familie gründen würden. [...] Als Gisele ihm die Nachricht überbrachte, war er, gelinde gesagt, fassungslos", verriet ein Insider gegenüber PageSix.

Instagram / tombrady Tom Brady mit seinen Kindern

Instagram / tombrady Tom Brady und seine Kinder Benjamin Brady und Vivian Lake Brady, 2024

