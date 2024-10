Rebecca Ries' Vertrauen war schon vor Untreue angeknackst

Bei Temptation Island V.I.P. stellen Rebecca Ries und ihr Partner Adrian Alian (28) momentan ihre Beziehung auf die Probe. Der Grund für die Teilnahme soll vor allem eine Situation in der Vergangenheit sein, in der der Realitystar zu viel Nähe zu einer fremden Frau zuließ. In einem YouTube-Interview mit Ramon Wagner gab die Bachelor-Bekanntheit nun preis, dass ihr Vertrauen in die Beziehung bereits vor diesem Vorfall erschüttert gewesen sei. Adrian hatte vor den Dreharbeiten von Bachelor in Paradise, wo er seine jetzige Freundin kennenlernte, bereits eine Kennenlernphase mit einer anderen Frau. Diese beendete er jedoch nach seiner Rückkehr, damit der Beziehung zu Rebecca nichts im Wege stehen würde. Doch wie es scheint, hatte er die andere Frau nicht vollends abgehakt – denn auf seinem Handy entdeckte Rebecca am Anfang ihrer Beziehung eine aktuelle Nachricht dieser Dame.

Laut Rebecca soll Adrian der Unbekannten im Chatverlauf sogar gestanden haben, dass er sie nicht vergessen könne: "Es gab da einen Chatverlauf, in dem er ihr geschrieben hat: 'Ich muss den Kontakt jetzt beenden, aber ich bin ehrlich, ich denke immer noch an dich.'" Er begründete die Beziehung mit Rebecca als eine Anweisung von RTL. "Die wollten, dass sie meine Freundin ist", soll Adrian gegenüber der anderen Frau beteuert haben. Das sei für Rebecca ein "Stich ins Herz" gewesen. Obwohl Adrian versuchte, die Situation zu erklären und betonte, dass es anders sei, als Rebecca denke, war der Schaden bereits angerichtet – und ihr Vertrauen hatte zu bröckeln begonnen.

Kurz vor dem Start der neuen "Temptation Island V.I.P."-Staffel machte Rebecca deutlich, wie sehr ihr Vertrauen bereits gelitten hat. In einem Interview mit RTL sprach die Influencerin offen über ihre Gefühle und die Beziehungsprobleme: "Mein Vertrauen hat der gute Herr ja schon etwas arg missbraucht. Ich würde mal sagen, ein Grundvertrauen ist da, aber alles andere ist eher so Misstrauen." Eine klare Ansage von Rebecca, die zeigt, wie zerrüttet ihre Gefühlswelt war. Ihr Partner hingegen beteuerte gegenüber dem Sender, dass er seiner Freundin zu "99,9 Prozent" vertraue.

Anzeige Anzeige

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries und Adrian Alian, TV-Stars

Anzeige Anzeige

Bachelor in Paradise, RTL+ Rebecca Ries und Adrian Alian bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige