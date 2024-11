Trotz Trennung: DDG will noch ein Baby mit Ex Halle Bailey

DDG (27) hat offenbart, dass er sich weitere Kinder mit seiner Ex-Partnerin Halle Bailey (24) wünscht. Trotz ihrer jüngsten Trennung hofft der Rapper, ihre Familie zu vergrößern und ihrem gemeinsamen Sohn Halo ein Geschwisterchen zu schenken. In einem Video auf seinem YouTube-Kanal erklärte DDG, dass er nicht möchte, dass zu viel Zeit zwischen seinen Kindern liegt – und betonte, dass er keine Kinder mit verschiedenen Frauen haben möchte. "Ich möchte kein 'Babymama-Drama'", sagte er und machte deutlich, dass Halle die einzige Frau ist, mit der er sich weitere Kinder vorstellen kann.

In seinem Vlog ging der 27-Jährige auch auf Gerüchte ein, die besagen, er habe bereits eine neue Beziehung mit der "Baddies"-Darstellerin Ahna Mac begonnen. Diese Spekulationen entstanden, nachdem die beiden zusammen ein Musikvideo gedreht hatten. DDG widersprach diesen Annahmen und stellte klar, dass er derzeit nicht datet und sich voll und ganz auf seine Arbeit konzentriert. "Ich habe mich nicht 'weiterentwickelt', was auch immer das in eurem Sinne bedeutet", erklärte er und ergänzte: "Ich arbeite einfach nur. Diese Woche habe ich drei Mädchen getroffen – aus beruflichen Gründen – und dann sehe ich auf TikTok, dass ihr Videos macht, als würde ich mit ihnen ausgehen."

Die Trennung von der Schauspielerin scheint DDG also nicht davon abzuhalten, eine gemeinsame Zukunft zu planen. Die beiden hatten ihre Beziehung gegenüber der Öffentlichkeit stets privat gehalten, doch in den letzten Wochen geriet ihre Familie vermehrt in den Fokus der Medien: Nach zwei gemeinsamen Jahren verkündete der Musiker Anfang Oktober überraschend das Liebes-Aus. "Nach langem Nachdenken und intensiven Gesprächen haben Halle und ich beschlossen, getrennte Wege zu gehen", schrieb er auf Instagram und fügte hinzu: "Diese Entscheidung war nicht leicht, aber wir glauben, dass es der beste Weg für uns beide ist. Ich schätze die Zeit, die wir zusammen verbracht haben, und die Liebe, die wir geteilt haben."

