Deutet Rapper DDG hier Trennungsgrund von Halle Bailey an?

Der Rapper DDG (26) hat sich jetzt erstmals öffentlich zu seiner Trennung von Halle Bailey (24) geäußert. In der jüngsten Episode seines "No Ordinary Podcast" sprach er offen über das Liebes-Aus und die Auswirkungen auf sein öffentliches Image. Er sprach an, dass er oft das Gefühl habe, von der Öffentlichkeit kritisiert zu werden. Die Leute würden ihn schikanieren, da er nicht in die Branche oder die Musikindustrie passe. Während der Beziehung mit Halle, die durch Disneys Realverfilmung "Arielle, die Meerjungfrau" bekannt wurde, habe er das auch besonders gespürt. "Sie ist ein Superstar, sie ist einfach die Größte. In ihrer Nähe hatte ich das Gefühl, dass viele Leute mich schief angeschaut haben. [...] Sie wissen schon, sie ist eine Prinzessin, und sie hatten schon ein festes Bild von ihr im Kopf. Dann sehen sie mich an und ich passe einfach nicht zu diesem Bild."

DDG, der mit bürgerlichem Namen Darryl Dwayne Granberry Jr. heißt, betonte, dass sie trotz der Trennung für immer eine Familie bleiben würden. Es sei zwischen Halle und ihm "alles cool", da ihm bewusst sei, dass es einen Grund gebe, warum sie bei ihm geblieben sei und warum sie ein gemeinsames Kind, Söhnchen Halo, haben. "Es gibt einen Grund, warum all das passiert ist", sagte er. "Halle und ich sind für immer Familie, für immer." Dass sich viele nach der Trennung direkt auf Halles Seite geschlagen hätten, habe ihn verletzt. "Ich denke, die Leute sollten das im Hinterkopf behalten, wenn sie über uns sprechen. Ihr sprecht hier über unsere Familie. Ich habe das Gefühl, dass das viele einfach nicht bedenken. Wenn ich verletzt bin, könnte sich das auch auf mein Baby auswirken. Ich denke, viele Leute vergessen das."

DDG und Halle wurden im Januar 2022 erstmals zusammen in der Öffentlichkeit bei einem Konzert von Usher gesichtet und machten kurz darauf ihre Beziehung offiziell. Im November 2023 machten Gerüchte die Runde, dass Halle schwanger sein soll. Nur einen Monat später bekamen sie ihren gemeinsamen Sohn Halo. DDG schließt seine Podcast-Folge mit den Worten, dass sie sich trotz der Trennung immer lieben und beste Freunde bleiben würden.

Getty Images DDG, Rapper

Instagram / hallebailey Halle Bailey mit ihrem Sohn

