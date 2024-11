Victoria Swarovski macht ihrem Mark süße Liebeserklärung

Victoria Swarovski (31) und Mark Mateschitz (32) sind ein echtes Dream-Team. Wie sehr die Moderatorin ihren Partner liebt, macht sie jetzt im Rahmen einer Preisverleihung deutlich. RTL trifft sie vor der "Women of the Year"-Verleihung, die sie moderieren soll. Victoria erklärt, dass, wenn es nach ihr ginge, ihr Mark derjenige sei, der den Titel "Sexiest Man Alive" am meisten verdiene. "Ich wüsste natürlich jemanden, aber den würde ich natürlich nie öffentlich vor der Kamera sagen. Aber er sitzt bei mir zu Hause", lacht die gebürtige Österreicherin. Der Funke zwischen Mark und Victoria scheint also immer noch zu glühen.

Zusammen sind Victoria und Mark bereits seit Frühjahr 2023. Mittlerweile sind sie aber nicht mehr nur privat ein Paar, sondern auch beruflich. Wie die Salzburger Nachrichten berichtete, stieg die 31-Jährige im August als Investorin in das "House of Arts" mit ein. Die Kunstgalerie gehört mit zur Mateschitz Beteiligungs GmbH, die wiederum zum Imperium von Marks Familie gehört. Ansässig ist die Galerie im sogenannten Red Bull Hangar 7, einem Museum in Salzburg, das ebenfalls den Mateschitz' gehört. Marks Vater ist nämlich Dietrich Mateschitz, der Gründer von Red Bull. Nach dem Tod des Unternehmers 2022 erbte der 32-Jährige rund 26 Milliarden Euro und wurde offiziell zum reichsten Mann Österreichs.

Für Victoria spielen Marks Finanzen aber sicher keine Rolle, denn immerhin sitzt auch sie nicht auf dem Trockenen. Auch wenn sie hauptsächlich als Moderatorin und manchmal als Schauspielerin unterwegs ist, steht ihr Nachname für die berühmte Kristallglas-Marke Swarovski. Mit ihrem Liebsten scheint Victoria also den richtigen Partner gefunden zu haben. Ob da bald die Hochzeitsglocken läuten? Verheiratet war der Let's Dance-Star schon einmal: 2017 ehelichte Victoria ihren damaligen Partner Werner Mürz. Doch die Ehe war nicht für die Ewigkeit bestimmt. Das Paar ließ sich 2023 wieder scheiden.

Getty Images Victoria Swarovski im April 2024 bei "Let's Dance"

Starpix / picturedesk.com Werner Mürz und Victoria Swarovski im Oktober 2018

