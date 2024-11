Wie steht es um "The Real Housewives of Dubai"-Fortsetzung?

Die Realityshow Real Housewives erfreut sich weltweit großer Beliebtheit. Längst gibt es nicht mehr nur Folgen aus US-amerikanischen Städten. In diesem Jahr feierte "The Real Housewives Of Munich" deutsche Premiere und 2022 zeigten zum ersten Mal Hausfrauen aus Dubai ihren luxuriösen Alltag. Nach zwei Staffeln ist die Zukunft von "The Real Housewives of Dubai" jedoch ungewiss. Laut Insiderinformationen, die Us Weekly vorliegen, wird die Nahost-Edition nach zwei Staffeln eine "Pause" einlegen. "Die Besetzung wurde vor einigen Tagen informiert", verriet die Quelle.

Was die Gründe dafür sind, dass die Produktion in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf Eis gelegt wurde, ist nicht bekannt. An fehlenden Storys für das TV-Format wird es aber sicher nicht gelegen haben. Die Darstellerinnen Caroline Stanbury, Chanel Ayan, Lesa Milan, Nina Ali und Co. lieferten den Zuschauern nicht nur einiges zu gucken, sondern auch jede Folge eine gute Portion Drama. So konnten Fans zum Beispiel hautnah mitverfolgen, wie Caroline und Chanel im Laufe der Zeit von Rivalinnen zu engen Freundinnen wurden.

Drama ist wohl der wichtigste Faktor, warum Reality-TV-Shows wie die Real-Housewives-Spin-offs so große Erfolge feiern. Während viele Zuschauer damit von ihrem eigenen Alltag abschalten und sich den Feierabend versüßen, gibt es auch andere, die mit den nervenaufreibenden Formaten so gar nichts anfangen können. Eine dieser Personen ist Adele Adkins (36). Zumindest mit den High-Society-Hausfrauen und deren Lebensart kann die Sängerin sich nicht anfreunden. "Ich habe eine Folge gesehen, in der sie sich fast alle umgebracht hätten, es war zu viel. Ich konnte es mir nicht ansehen", offenbarte die "Hello"-Interpretin bereits vor ein paar Jahren ihre Abneigung in einem Interview mit Nikkie Tutorials (30) auf YouTube.

Caroline Stanbury, Reality-TV-Star

Adele, Sängerin

