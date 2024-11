Chris Pratt trägt Freundschaftsarmbänder für seine vier Kids

Chris Pratt (45) ist ein großer Familienmensch. Immer wieder spricht er darüber, wie viel ihm seine Kids und seine Frau bedeuten. Der jüngste Sprössling, der erst vor wenigen Tagen auf die Welt gekommen ist, macht das Glück nun perfekt. Da er als Schauspieler allerdings oft über einen unbestimmten Zeitraum hinweg getrennt von seinen Liebsten ist, hat der vierfache Vater sich etwas ganz Besonderes ausgedacht. Von jetzt an trägt er an seinem rechten Handgelenk zwei Armbänder, auf deren Perlen die Namen seiner Nachkömmlinge stehen – Lyla und Eloise auf dem einen, Ford und Jack auf dem anderen. Eins für seine Töchter, eins für seine Söhne, wie er auf Instagram zeigt. "Ich liebe meine neuen Armbänder, dank denen ich meine Kids immer bei mir trage", schreibt der Filmstar stolz dazu.

Die Fans stehen total auf die süße Geste. In den Kommentaren schrieben sie Dinge wie: "Das ist so schön! Verbunden, selbst wenn ihr getrennt seid!" und "Du bist ein megacooler Papa, Chris! Das ist echt supersüß!" Obwohl der kleine Ford momentan das Rampenlicht stiehlt, stellt Chris sicher, dass auch seine anderen Kids nicht vergessen werden. Gegenüber People schwärmte er erst kürzlich von seinem ältesten Sohn, Jack, der aus Chris' früherer Beziehung mit Anna Faris (47) stammt. Der Teenie soll sich gegenüber seinen jüngeren Geschwistern einfach wundervoll verhalten. "Es gibt einen großen Altersunterschied. Er macht einen tollen Job, er ist so lieb zu ihnen. Und sie lieben ihn so sehr und vermissen ihn, wenn er weg ist", erzählte der Schauspieler.

Chris und seine Frau Katherine Schwarzenegger (34) sind bereits seit 2018 ein Paar. Ein Jahr später heirateten sie und seitdem sind die beiden ein Herz und eine Seele. Wie viel Katherine ihrem Mann bedeutet, hat er am 9. Juni auf seiner Social-Media-Seite mit der Welt gezeigt. Das war nämlich das fünfjährige Jubiläum des Paares. Damals schrieb er rührend: "Herzlichen Glückwunsch zum Jahrestag an meine Süße! Fünf Jahre sind wie im Flug vergangen. Ich danke dir so sehr für die Freude, die Stabilität und den Spaß, den du in mein Leben gebracht hast."

Instagram / prattprattpratt Handgelenk von Chris Pratt

Instagram / katherineschwarzenegger Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt, Februar 2024

