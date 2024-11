"Ex on the Beach"-Girl Edda trägt jetzt ihre Haare kürzer

Edda Pilz ist für ihre lange, blonde Mähne bekannt. Doch jetzt überrascht die Ex on the Beach-Bekanntheit mit einem für sie ganz neuen Look: Sie hat sich die Haare abgeschnitten! Also, mehr oder weniger – denn wie sie in einem Video auf Instagram zeigt, ließ sie sich eigentlich nur die langen Extensions gegen kürzere auswechseln. Trotzdem ist es für sie ein ganz neues Gefühl, denn wie sie stolz erzählt, hatte sie "noch nie so kurze Haare". Sie fügt außerdem hinzu: "Ich hoffe, dass ich mit der richtigen Pflege in den nächsten Jahren meine Haare wieder ganz ohne Extensions tragen kann. Das ist mein größter Traum."

Wie sie in dem Clip erklärt, hatte sie sich vor vielen Jahren für die falsche Art von Extensions entschieden – weswegen ihre natürlichen Strähnen bis auf wenige Zentimeter abgebrochen sind. Sie bereue diese Entscheidung total und wünsche sich, damals mit ihrem natürlichen Haar zufrieden gewesen zu sein. Dass sie sich nun wieder dazu entschieden hat, neue Extensions hineinzumachen, stößt bei vielen Fans allerdings eher auf Verwirrung. "Hat kaputte Haare und macht sich sofort wieder neue Extensions rein. Das ergibt doch gar keinen Sinn", meint ein User, während ein weiterer schreibt: "Ich hätte einfach einen Bob draus gemacht und die Extensions weggelassen. Dann würden sich die Haare viel besser erholen und könnten ungestört nachwachsen." Im Großen und Ganzen kommt der neue Look aber gut an.

In Sachen Liebe läuft es für Edda allerdings momentan hervorragend. Am Anfang dieses Jahres lernte sie durch "Ex on the Beach" ihren jetzigen Partner Micha kennen. Nach Drehschluss kamen sich die beiden näher – mussten allerdings bis vor Kurzem ihre Romanze noch geheim halten, da die Show noch nicht komplett ausgestrahlt gewesen war. Jetzt lässt Edda ihre Follower aber immer wieder an der frischen Liebe teilhaben. Letztens erzählte sie sogar, dass sie und Micha vorhaben, zusammenzuziehen! "Er ist bei mir halb eingezogen und ich bei ihm. Es ergibt keinen Sinn mehr, zwei Wohnungen zu haben", erzählte sie auf ihrem Social-Media-Kanal.

Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Realitystar und Influencerin

Instagram / edda.elisa Micha und Edda im September 2024

