Gerda Lewis schließt Liebescomeback mit Jannik komplett aus

Gerda Lewis (31) und Jannik Kontalis sind seit wenigen Wochen getrennt. Über ein Jahr war die einstige Bachelorette mit dem Ex von Yeliz Koc (31) zusammen, bis sie die Reißleine zog. In ihrer Instagram-Story betont Gerda nun, dass die Trennung endgültig ist. "Es wird nie wieder ein Comeback geben. Es gibt sicherlich Beziehungen, wo es sich lohnt, für etwas zu kämpfen oder an etwas zu arbeiten. Das ist in diesem Fall komplett ausgeschlossen. Und nur weil ich mal weine, heißt es nicht, dass ich diese Person zurück möchte. Das gehört zum Verarbeiten dazu", betont die Influencerin.

Die Trennung und die gescheiterte Beziehung führen aber nicht dazu, dass Gerda den Glauben an die Liebe aufgibt. In ihrer Story fragt sie ein Fan, ob sie einem Menschen noch vertrauen könne. "Ja, das denke ich schon. Ich gebe Menschen immer eine faire Chance, denn das würde ich mir auch von meinem Gegenüber wünschen", erklärt Gerda ehrlich.

Anfang November gab die Germany's Next Topmodel-Bekanntheit die Trennung bekannt. Grundsätzlich hätten Jannik und sie eine gute und gesunde Beziehung geführt. "Es gibt allerdings Punkte und Themen, über die ich nicht hinwegsehen kann. Ich habe meine Werte und Prinzipien und diesen bleibe ich treu", führte Gerda in ihrer Story aus.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

Instagram / jannikkontalis Gerda Lewis und Jannik Kontalis, Influencer

