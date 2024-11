Macaulay Culkin als Kevin? Neues Bild befeuert Gerüchte

Macaulay Culkin (44), bekannt aus dem Kultfilm "Kevin - allein zu Haus", sorgt derzeit für Spekulationen bei seinen Fans. Der mittlerweile 44-jährige Schauspieler wird möglicherweise wieder in die Rolle des pfiffigen Kevin McCallister schlüpfen. Ein kürzlich auf Facebook geteiltes Foto, das ihn und seine Film-Mutter Catherine O'Hara (70) zeigt, deutet auf einen neuen Teil der beliebten Filmreihe hin. Unter dem Titel "Cabin Alone" soll Kevin zusammen mit seiner Mutter eine einsame Hütte gegen die altbekannten Gauner Marv und Harry verteidigen. Das Bild, das die beiden Schauspieler strahlend neben einem Weihnachtsbaum zeigt, heizt die Gerüchteküche ordentlich an.

Unklar bleibt jedoch, ob der neue Film tatsächlich Realität wird. Das Foto, das von einer satirischen Facebook-Seite mit der Bezeichnung "YODA BBY ABY" gepostet wurde, sorgt für gemischte Reaktionen. Während einige Fans begeistert auf die mögliche Fortsetzung hoffen, zweifeln andere an der Authentizität des Posts. "Das sieht so sehr nach einer Photoshop-Montage aus", kommentiert ein skeptischer User. Die Betreiber der Seite selbst geben an, dass ihre Inhalte reine Satire sind und sie nicht davor zurückschrecken, auch mal falsche Nachrichten zu verbreiten.

Abseits dieser Gerüchte bleibt Macaulay weiterhin aktiv, insbesondere mit seinem neuen Projekt mit dem Titel "Home Alone: A Nostalgic Night". Dabei geht der Schauspieler noch im November auf Tour durch die USA. Das Live-Event verspricht den Fans einen nostalgischen Rückblick auf die Filmreihe. Macaulay teilte diese Neuigkeit über seinen Instagram-Account, was zu einer Welle der Begeisterung bei seinen Anhängern führte, die auf Besuche in weiteren Städten drängen. Macaulay selbst scheint offen für eine Rückkehr ins Home Alone-Universum zu sein, wie sein Projekt vermuten lässt.

Facebook / YODA BBY ABY Photoshop-Bild von Macaulay Culkin und Catherine O'Hara, November 2024

ActionPress Macaulay Culkin in "Kevin – Allein zu Haus"

