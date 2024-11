Nach Gerüchten: Kerry Katona und ihr Verlobter sind getrennt

Jetzt ist es also doch offiziell: Kerry Katona (44) und ihr Verlobter Ryan Mahoney sind getrennt. Der Atomic-Kitten-Star verneinte in der Vergangenheit immer wieder, dass es zwischen den beiden kriselte, doch offensichtlich entsprach das nicht ganz der Wahrheit. Wie sie nun in ihrer Kolumne für OK! Magazine schreibt, ist Ryan bereits aus dem gemeinsamen Zuhause ausgezogen. "Wir sind nicht mehr zusammen, und es war eine wirklich harte Woche - ich hätte nicht in einer Million Jahren gedacht, dass das passieren würde. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, hat es zwischen uns einen Vertrauensbruch gegeben", erzählt sie.

Sie führt weiterhin aus: "Ich weiß nicht, ob wir es hinbekommen oder nicht, aber ich liebe ihn immer noch so sehr. Ich habe das Gefühl, dass sich in letzter Zeit alles aufgestaut hat und es ist so viel, mit dem ich umgehen muss, dass ich wirklich zu kämpfen habe." Dennoch ist sie sich sicher, dass sie diese Zeit durchstehen wird – komme, was wolle. Sie habe schließlich schon andere Trennungen durchgestanden und sei immer wieder auf die Beine gekommen.

Kerry und Ryan waren sechs Jahre zusammen gewesen, die Hälfte davon waren sie verlobt miteinander. Der 35-Jährige wollte sogar Kerrys jüngste Tochter adoptieren und eine richtige Vaterfigur für Kerrys Sprösslinge sein. Bis vor Kurzem war er sich seiner Gefühle allerdings noch so sicher, dass er sich den Namen von Kerrys Tochter auf den Rücken tätowieren ließ!

Anzeige Anzeige

Instagram / kerrykatona7 Ryan Mahoney und Kerry Katona

Anzeige Anzeige

Getty Images Kerry Katona, Sängerin

Anzeige Anzeige