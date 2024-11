Reality-Award: Anna-Carina Woitschak als "Faker" nominiert

Die beliebte Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (32) ist für ihren ersten Reality-Award nominiert. Für ihre Teilnahme an der Show Die Verräter hat sie die Chance, als "Faker des Jahres" ausgezeichnet zu werden. Die Verleihung der Reality-Awards findet am 7. Dezember 2024 statt und wird live auf RTL+ gestreamt. Anna-Carina ist die einzige Frau in dieser Kategorie und zeigt sich überglücklich über die Nominierung. Auf Instagram teilt sie ihre Freude mit ihren Fans und schreibt: "Ich fühle mich geehrt und würde mich freuen, wenn ihr für mich abstimmt."

Die Reality-Awards werden in diesem Jahr zum ersten Mal vergeben und bieten den treuen Zuschauern die Möglichkeit, ihre Lieblingsstars aus dem Reality-TV zu wählen. Insgesamt gibt es zwölf Kategorien, in denen seit dem 4. November online abgestimmt werden kann. Neben Anna-Carina sind in der Kategorie "Faker des Jahres" auch bekannte Gesichter wie Aleks Petrovic (33) aus Kampf der Realitystars, Serkan Yavuz (31) aus dem Sommerhaus der Stars und Xander Stephinger aus Make Love, Fake Love nominiert. Moderiert wird die glamouröse Preisverleihung von Sophia Thomalla (35), während Olivia Jones (54) live vom Roten Teppich aus berichten wird.

Für Anna-Carina ist die Nominierung ein weiterer Meilenstein in ihrer vielseitigen Karriere. Bekannt wurde sie durch ihre Musik, doch mit ihrer Teilnahme an "Die Verräter" hat sie gezeigt, dass sie auch im Reality-TV glänzen kann. In der Show mussten 16 Prominente herausfinden, wer in ihren Reihen die Rolle der Verräter eingenommen hat, was Strategie und Menschenkenntnis erforderte. Privat legt Anna-Carina großen Wert auf die Nähe zu ihren Fans und betont oft, wie dankbar sie für deren Unterstützung ist. Die Nominierung spiegelt nicht nur ihren Erfolg wider, sondern auch die enge Verbindung zu ihrer Community, die sie auf ihrem Weg begleitet.

RTL / Stefan Gregorowius Vincent Gross und Anna-Carina Woitschack, "Die Verräter"-Sieger

RTL / Stefan Gregorowius Anna-Carina Woitschack bei "Die Verräter – Vertraue Niemandem!"

