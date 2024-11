Rebecca war nach Adrians Temptation-Island-Abbruch "perplex"

In der siebten Folge von Temptation Island V.I.P. endete der Beziehungstest für Rebecca Ries und Adrian Alian (28) vorzeitig. Der Grund: Adrian hatte die Teilnahme in der Show abgebrochen und die Beziehung zu der Brünetten für beendet erklärt. Doch was ging Rebecca durch den Kopf, als sie von dem Abbruch erfuhr? Gegenüber Promiflash verrät das Reality-Sternchen: "Ich war in dem Moment einfach so perplex, dass ich ehrlich gesagt nicht richtig einordnen konnte, was hier gerade passiert. Weil ich nicht damit gerechnet hätte, dass er abbricht."

Dass mit dem Show-Aus von Adrians Seite aus auch das Scheitern der Beziehung besiegelt wurde, war für Rebecca keine Überraschung, wie sie weiter im Interview erzählt: "Mir war klar, dass er vor der Kamera sagt, dass wir uns trennen." Doch nachdem sie außer Reichweite der Kameras waren, habe der 28-Jährige noch einmal das Gespräch zu der Beauty gesucht. Was genau dabei besprochen wurde, behält sie lieber für sich.

Adrian erklärte beim zweiten Lagerfeuer klipp und klar, dass für ihn die Beziehung mit Rebecca Geschichte sei. "Lola, du brauchst mir keine weiteren Bilder zu zeigen", betonte er gegenüber Moderatorin Lola Weippert (28) und zeigte sich schockiert über das Verhalten seiner Freundin. Besonders der Tanz von Rebecca mit Verführer Gök, aber auch die Worte, die sie in Interviews für ihn wählte, waren für ihn der endgültige Auslöser, um die Reißleine zu ziehen. "Sie hat gerade allen Respekt verloren, den ich jemals vor ihr hatte", erklärte der 28-Jährige beim Lagerfeuer.

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / adrianalian Adrian Alian, Realitystar

