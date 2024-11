Unvorhersehbare Umstände: Zayn Malik verschiebt Tour erneut

Zayn Malik (31) meldet sich schon wieder mit schlechten Neuigkeiten bei seinen Fans. Nach dem plötzlichen Tod seines ehemaligen Bandkollegen Liam Payne (✝31) verschob der Sänger den US-Abschnitt seiner "Stairway To The Sky"-Tour. In seiner Instagram-Story gab er nun bekannt, dass auch die kommenden beiden Konzerte in Edinburgh verlegt werden. "Aufgrund unvorhersehbarer Umstände wurde die ursprünglich für den 20. November geplante 'Stairway To The Sky'-Edinburgh-Show auf den 8. Dezember verschoben", schreibt er in einem Statement und ergänzt: "Und die Edinburgh-Show, die für den 21. November geplant war, wurde auf den 9. Dezember verschoben."

Nur wenige Tage nach Liams Ableben am 16. Oktober hatte Zayn auf X mitgeteilt, dass er sich nicht in der Lage sehe, die kommenden Konzerte zu spielen: "In Anbetracht des herzzerreißenden Verlustes, den ich diese Woche erlitten habe, habe ich mich entschlossen, die US-Etappe der 'Stairway To The Sky'-Tour zu verschieben." Kurz darauf gab er bekannt, dass er die verschobenen Konzerte ab dem 21. Januar nachholen wird.

Auf Instagram widmete er dem verstorbenen One Direction-Mitglied einige emotionale Worte. "Ich hatte nie die Gelegenheit, mich bei dir zu bedanken, dass du mir in meinen schwersten Stunden beistandest", trauerte er und ergänzte: "Ich habe einen Bruder verloren, als du uns verlassen hast und ich kann nicht beschreiben, was ich dafür geben würde, dich noch einmal zu umarmen und dir zu sagen, wie sehr ich dich liebe und respektiere."

Getty Images Liam Payne im September 2019

Laurent VU/SIPA/ActionPress Zayn Malik, Sänger

