Louis Tomlinson und Zayn trauern um ihren Freund Liam Payne

Sie können den Verlust ihres Freundes und Bandkollegen einfach nicht fassen! Am Mittwoch ist Liam Payne (✝31) in Argentinien gestorben. Nachdem sich seine Band One Direction mit einem gemeinsamen Statement von dem Sänger verabschiedet hat, ziehen nun Zayn Malik (31) und Louis Tomlinson (32) mit emotionalen Worten nach. Vor allem Zayn ist am Boden zerstört. "Ich hatte nie die Gelegenheit, mich bei dir zu bedanken, dass du mir in meinen schwersten Stunden beistandest", schreibt der 31-Jährige in einem Instagram-Beitrag. Liam sei für ihn immer eine positive Stütze gewesen – vor allem während der Bandzeit.

"Ich habe einen Bruder verloren, als du uns verlassen hast und ich kann nicht beschreiben, was ich dafür geben würde, dich noch einmal zu umarmen und dir zu sagen, wie sehr ich dich liebe und respektiere", fügt der Ex von Gigi Hadid hinzu. Auch Louis versucht, seine Trauer in Worte zu fassen. "Ich bin am Boden zerstört, dass ich dies schreibe, aber gestern habe ich einen Bruder verloren. Liam war jemand, zu dem ich jeden Tag aufschaute, eine so positive, lustige und freundliche Seele", schreibt der Sänger emotional und fügt hinzu: "Liam war ein unglaublicher Songschreiber mit einem großartigen Sinn für Melodien. Wir sprachen oft davon, wieder zusammen ins Studio zu gehen und zu versuchen, die Chemie beim Schreiben wiederherzustellen, die wir in der Band aufgebaut hatten."

Für Louis sei Liam auch das wichtigste Bindeglied von One Direction gewesen. Abschließend richtet er noch einmal direkt Worte an den Musiker: "Ich fühle mich mehr als glücklich, dich in meinem Leben gehabt zu haben, aber ich kämpfe wirklich mit dem Gedanken, Lebewohl zu sagen. Ich bin so dankbar, dass wir uns seit der Band noch näher gekommen sind, stundenlanges Telefonieren, in Erinnerungen schwelgen an all die tausend tollen Erinnerungen, die wir zusammen hatten, ist ein Luxus, von dem ich dachte, dass ich ihn ein Leben lang mit dir haben würde. Ich hätte gerne noch einmal die Bühne mit dir geteilt, aber es sollte nicht sein."

Getty Images / Jason Merritt/TERM Liam Payne, Louis Tomlinson, Niall Horan und Harry Styles bei den American Music Awards 2015

Getty Images Liam Payne und Louis Tomlinson