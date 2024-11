Vor Kampf: Mike Tyson unterbricht gereizt eine Reporterin

Jake Paul (27) und Mike Tyson (58) wollen am kommenden Freitag das ultimative Boxevent des Jahres veranstalten. Auf der letzten Pressekonferenz vor dem groß angekündigten Kampf der zwei Stars liegen bei einem der beiden offenbar schon die Nerven blank. Wie ein neues Video der Interaktion auf YouTube zeigt, griff Mike ziemlich genervt eine Reporterin an. Diese fragte ihn lediglich, was passiere, falls er verlieren sollte. Darauf reagierte der Sportler gereizt und fiel ihr direkt ins Wort: "Ich werde nicht verlieren, hast du mich verstanden?"

Sein Kontrahent wirkte im Gegensatz zu dem eher schlecht gelaunten 58-Jährigen ziemlich entspannt. Er teilte ganz lässig mit, was er von dem bevorstehenden Aufeinandertreffen erwartet: "Ich bin bereit, ich will den Killer! Ich will Freitagnacht den härtesten Kampf, der möglich ist." Zudem forderte er seinen deutlich älteren Gegner bei der Gelegenheit ganz schön frech heraus: "Ich will, dass es zu Hause keine Ausreden gibt, wenn ich ihn k. o. schlage. Also, kannst du mir das bieten?"

Ursprünglich war das hochkarätige Duell im Sommer geplant. Aufgrund eines bösen Magengeschwürs der Boxlegende musste dieses aber verschoben werden. Daraufhin wurden Spekulationen um die unzureichende Fitness von Mike laut. Auf eine Anfrage von World Boxing News stellte die zuständige Behörde, das Texas Department of Licensing and Regulation (TDLR), ganz deutlich klar, dass dies vorab getestet wird: "Gründliche Untersuchungen vor dem Kampf werden von Ärzten durchgeführt, die von der TDLR ernannt wurden und die mit Herrn Tyson seine medizinische Vorgeschichte besprechen werden."

Getty Images Jake Paul, Sportler

Getty Images Mike Tyson und Jake Paul im August 2024

