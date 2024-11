"Wicked": Cynthia Erivo half Ariana Grande bei Selbstheilung

Ariana Grande (31) hat enthüllt, dass ihre Co-Darstellerin Cynthia Erivo (37) ihr geholfen habe, bestimmte Teile von ihr selbst zu heilen. Die bekannte Sängerin und Schauspielerin sprach in einem Interview mit der New York Times über die tiefe Freundschaft, die sie während der Dreharbeiten zum kommenden Film "Wicked" mit Cynthia aufgebaut hat. Dabei betonte Ariana, wie sehr sie von Cynthias Fähigkeit inspiriert wurde, ehrlich zu sich selbst zu sein und sich zu schützen.

"Allein durch ihre Anwesenheit bin ich zu einer besseren Verbündeten für mich selbst geworden, nachdem ich mich früher oft selbst aufgegeben habe", erklärte Ariana im Interview. Und fügte hinzu: "Durch die Zeit mit ihr und auch mit einer Figur, die an sich selbst glaubt, konnte ich bestimmte Teile von mir heilen, die dringend eine Freundin wie Cynthia und wie Glinda brauchten." Die enge Verbindung zu ihrer Co-Darstellerin habe ihr geholfen, ihre Neigung zum People-Pleasing zu überwinden. "Früher hätte mich jemand ins Gesicht geschlagen und ich hätte gesagt: 'Es tut mir leid'", witzelte sie. "Ich hatte Schwierigkeiten, auf die Stimmen zu hören, von denen ich wusste, dass sie wahr sind, aus Angst, verurteilt zu werden."

Auch Cynthia sprach liebevoll über Ariana und die Auswirkungen ihrer Freundschaft. "Ich weiß nicht, ob sie es weiß, aber sie hat mein Leben definitiv verändert", sagte sie der New York Times. "Sie hat an meine Träume geglaubt, manchmal mehr als ich selbst, und sie hat mir gezeigt, dass ich in diesem Leben alles auf meine Weise erreichen kann." Die beiden unterstützen sich nicht nur beruflich, sondern auch persönlich und haben eine tiefe Bindung aufgebaut. Für Ariana bedeutet diese Freundschaft viel, besonders nach den Höhen und Tiefen, die sie in den letzten Jahren erlebt hat – einschließlich persönlicher Verluste und Veränderungen in ihrem Liebesleben.

Instagram / arianagrande Ariana Grande und Cynthia Erivo, "Wicked"-Darstellerinnen

ActionPress / Backgrid Ariana Grande bei der "Wicked"-Premiere in Sydney, Australien

